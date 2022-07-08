Sportif Direktör Cenk Ergün ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un önderliğinde yapılan görüşmelerde büyük bir yol alındı. İşte sarı-kırmızılıların taraftarına çifte bayram yaşatacak 6 yıldız oyuncunun transferinde son durumu ile ilgili bilgiler: