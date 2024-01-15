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        Haberler Kültür-Sanat Sinema İşte 29. Critics’ Choice Ödülleri'ni kazananlar

        İşte 29. Critics’ Choice Ödülleri'ni kazananlar

        Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana her yıl düzenlenen Critics' Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) bu yıl 29. kez verildi. En İyi Film Ödülü Oppenheimer'a giderken, En İyi Yönetmen Ödülü, Christopher Nolan'ın oldu. Paul Giamatti The Holdovers ile En İyi Aktör, Emma Stone Poor Things ile En İyi Aktris seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:17
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        Eleştirmenler Barbie ve Oppenheimer'ı seçti!
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        Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) ABD'nin Los Angeles kentinde, 29. kez sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen ödül törenine Oppenheimer filmi damga vurdu.

        Oppenheimer En İyi Film dahil olmak üzere toplam 8 ödülle gecenin kazananı oldu. Barbie ise En İyi Komedi dahil olmak üzere 6 ödülle geceden ayrıldı.

        İşte eleştirmenlerin seçimleri...

        En İyi Film

        Oppenheimer

        En İyi Yönetmen

        Christopher Nolan – Oppenheimer

        Oppenheimer
        Oppenheimer

        En İyi Aktör

        Paul Giamatti – The Holdovers

        En İyi Aktris

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        Emma Stone – Poor Things

        Emma Stone, Poor Things
        Emma Stone, Poor Things

        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

        Robert Downey Jr. – Oppenheimer

        En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

        Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

        En İyi Genç Aktör ya da Aktris

        Dominic Sessa – The Holdovers

        En İyi Oyuncu Kadrosu

        Oppenheimer

        Oppenheimer
        Oppenheimer

        En İyi Orijinal Senaryo

        Greta Gerwig & Noah Baumbach – Barbie

        En İyi Uyarlama Senaryo

        Cord Jefferson – American Fiction

        En İyi Sinematografi

        Hoyte van Hoytema – Oppenheimer

        En İyi Yapım Tasarımı

        Sarah Greenwood, Katie Spencer – Barbie

        En İyi Kurgu

        Jennifer Lame – Oppenheimer

        En İyi Kostüm Dizaynı

        Jacqueline Durran – Barbie

        En İyi Saç ve Makyaj

        Barbie

        Barbie
        Barbie

        En İyi Görsel Efekt

        Oppenheimer

        En İyi Komedi

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        Barbie

        En İyi Animasyon Filmi

        Spider-Man: Across the Spider-Verse

        Yabancı Dildeki En İyi Film

        Anatomy of a Fall

        Anatomy of a Fall
        Anatomy of a Fall

        En İyi Şarkı

        I’m Just Ken – Barbie

        En İyi Film Müziği

        Ludwig Göransson – Oppenheimer

        TELEVİZYON

        En İyi Drama Dizisi

        Succession

        Jeremy Strong, Sarah Snook ve Kieran Culkin - Succession
        Jeremy Strong, Sarah Snook ve Kieran Culkin - Succession

        En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

        Kieran Culkin – Succession

        En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

        Sarah Snook – Succession

        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)

        Billy Crudup – The Morning Show

        En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

        Elizabeth Debicki – The Crown

        En İyi Komedi Dizisi

        The Bear

        Jeremy Allen White, The Bear
        Jeremy Allen White, The Bear

        En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

        Jeremy Allen White, The Bear

        En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

        Ayo Edebiri – The Bear

        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)

        Ebon Moss-Bachrach – The Bear

        En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)

        Meryl Streep – Only Murders in the Building

        En İyi Mini Dizi

        Beef

        Ali Wong, Beef
        Ali Wong, Beef

        Televizyon İçin Yapılan En İyi Film

        Quiz Lady

        Televizyon İçin Yapılmış Mini Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu

        Steven Yeun – Beef

        Televizyon İçin Yapılmış Mini Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu

        Ali Wong – Beef

        En İyi Animasyon Serisi

        Scott Pilgrim Takes Off

        Yabancı Dilde En İyi Dizi

        Lupin

        En İyi Talk Show

        Last Week Tonight With John Oliver

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #eleştirmenlerin seçimi ödülleri
        #Critics’ Choice
        #Critics’ Choice Awards
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