İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

HAFTANIN MAÇLARI BELLİ OLDU!

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2. Lig 30 ve 24. hafta müsabakaları ile 3. Lig 21 ve 27. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 13 maç belirlendi:

2. LİG BEYAZ GRUP

24. hafta

2 Nisan 2025 Çarşamba

14.00 GMG Kastamonuspor - Altınordu (HT Spor YouTube)

30. hafta

6 Nisan 2025 Pazar

15.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK - İskenderunspor A.Ş. (HT Spor YouTube)

2. LİG KIRMIZI GRUP

24. hafta

2 Nisan 2025 Çarşamba

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş. (HT Spor YouTube) 30. hafta 6 Nisan 2025 Pazar 15.00 Karaman Futbol Kulübü - Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. (HT Spor YouTube) 3. LİG 1. GRUP 21. hafta 1 Nisan 2025 Salı 14.00 Karşıyaka - Kuşadasıspor (HT Spor TV) 2 Nisan 2025 Çarşamba 14.00 HG Hospital Kahramanmaraş Spor - Bursaspor (HT Spor TV) 27. hafta 6 Nisan 2025 Pazar 15.00 Bursaspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü (HT Spor TV) 3. LİG 2. GRUP 21. hafta 2 Nisan 2025 Çarşamba 14.00 Türk Metal 1963 Spor - Fatsa Belediyespor (HT Spor YouTube)

27. hafta 6 Nisan 2025 Pazar 15.00 Uşak Spor A.Ş. - Muğlaspor Kulübü (HT Spor YouTube) 3. LİG 3. GRUP 21. hafta 2 Nisan 2025 Çarşamba 14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü (HT Spor YouTube) 27. hafta 6 Nisan 2025 Pazar 15.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü (HT Spor YouTube) 3. LİG 4. GRUP 21. hafta 2 Nisan 2025 Çarşamba 14.00 Sebat Gençlik Spor - Kırıkkale FK Spor Kulübü (HT Spor YouTube) 27. hafta 6 Nisan 2025 Pazar 15.00 Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor YouTube)

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak. Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.