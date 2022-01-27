Bu mimari yapı, müzenin çok sayıda sanat sever tarafından ziyaret edilmesini sağlıyor. Yurt dışında da özellikle Kengo Kuma and Associates tarafından tasarlanması ve yerel ile çağdaşı buluşturması sebebiyle ilgi görüyor. Bugüne kadar 250 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladık. Sergilere olan ilginin yanı sıra ziyaretçilerimizin binaya olan ilgilisi de bizi mutlu ediyor."