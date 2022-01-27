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İşte 100 yılın en iyi 25 müze binası

Odunpazarı Modern Müze, '100 yılın en iyi 25 müze binası' listesinde

Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze prestijli sanat yayınlarından ARTnews tarafından son asrın iyi 25 müze binası arasında gösterildi

27.01.2022 - 16:45 | Güncelleme: YAŞAM

  • Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tarihi evlerin arasında inşa edilen Odunpazarı Modern Müze (OMM), prestijli sanat yayınlarından ARTnews tarafından son asrın iyi 25 müze binası arasında gösterildi.

  • Osmanlı kubbe mimarisi, geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenilerek ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates tarafından tasarlanan OMM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül 2019'da ziyarete açmasından bu yana sanatseverlerden ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

  • Müze daha önce, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla katkı sunanlara minnet ve teşekkür ifadesi olarak 1979'dan itibaren verilen ödüller kapsamında Özel Ödül'ün, 2021 yılında ise İngiltere'de düzenlenen Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından düzenlenen Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri kapsamında Özel Takdir Ödülü'nün sahibi oldu.

  • "ZİYARETÇİLERİMİZİN BİNAYA OLAN İLGİSİ BİZİ MUTLU EDİYOR"

    OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, ABD'de 1902 yılından beri yayınlanan prestijli bir dergi tarafından değerli bir yerde görünmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

  • Ergüven, şöyle konuştu:

    "Hem OMM adına hem de ülkemizin yurt dışında daha fazla anılması adına çok mutluluk verici bir haber. OMM, ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates tarafından tasarlandı. Odunpazarı'nın tarihi değerlerinden referans alırken, çağdaş mimari öğeler barındırıyor. Dolayısıyla çok sıra dışı ve ilgi çekici bir bina.

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