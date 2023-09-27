İstanbulspor-Galatasaray maçı yazar yorumları
Galatasaray, Süper Lig erteleme maçında konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü Mauro Icardi kaydetti. Spor yazarları, Galatasaray'ın İstanbulspor'u mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray’ın neredeyse üçüncü vitese gerek duymadan kazandığı maçta manşette Kerem Aktürkoğlu-Mauro Icardi penaltısı vardı haliyle. Sistemin herkesi tek tipleştirdiği, sürüye uymayanı lanetlediği, Martı Jonathan Livingston’lara yaşam hakkı tanımadığı bir çağda, farklı bir şey denedikleri için teşekkür ederim Kerem-İcardi’ye.
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Bunu daha önce Olsen-Cruyff, Pires-Henry, Messi-Suarez gibi efsaneler denemişlerdi. Kerem-İcardi de bence 3-4 yıl daha birlikte oynarlarsa Süper Lig tarihine geçebilecek potansiyelde bir telepati yakaladılar zaten. Golle sonuçlandıramasalar dahi, bu ikiliye yakıştı böyle zekice bir iş.
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Erman Özgür (Fanatik): Galatasaray, İstanbulspor ile arasındaki güç dengesinin farkında, zaman zaman vites artırıp pozisyonlara girdiği, genelde aktif dinlenme yaptığı bir ilk yarı oynadı. Tempo yüksek olmamasına rağmen Tete, Mertens, Icardi ve Kerem Aktürkoğlu ile pozisyonlar da buldu. Icardi’nin kendi yaptırdığı penaltıyı alışılagelmişin dışında bir organizasyon sonunda dışarı atmasına rağmen, aynı Icardi’nin İstanbulspor’lu stoperlere sahada yakın durmanız gereken oyuncu benim hatırlatması yaparak attığı gol, görülmeye değerdi.
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İkinci yarıda tempo daha da düşüp Galatasaray’da top rakipteyken etkin Toreira’dan başka oyuncu kalmayınca İstanbulspor da fırsatlar yakaladı. Mendy’nin çabukluğu ile yakaladığı fırsatlar ve Ethemi denemesi İstanbulspor’un maçtaki kaderini de belirledi. Kerem Aktürkoğlu-Icardi uyumuna rağmen Kerem doğru olsun olmasın her pozisyon Icardi’yi araması ikinci golü geciktirdi. İstanbulspor son bölüme kadar oyunda kaldı. Galatasaray’da Okan Buruk’un değişiklikleri ile direnç tekrar attı ve Galatasaray rakibine göre tempoyu belirlediği bir maçı daha kazanarak yoluna devam etti.
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Levent Tüzemen (Sabah): Kerem ile Icardi'nin "Kerem sen at. Yok Icardi golü gel sen at" şeklindeki fantezileri sonucunda kaçan ikram penaltısı iki kankanın kalitelerine yakışmadı. Okan Buruk'un yüzünden düşen bin parçaydı ve bence öfkesini içine akıttı. Futbolda laubaliliğe yer yok. Ayrıca penaltıda yapılan fantezi, rakip oyunculara da saygısızlık anlamına gelir. Eğer Galatasaray skor olarak çok farklı önde olsa "Fantezi penaltı" su kaldırabilir. Kanatlardan yapılan ortalar bence Icardi'ye göre yapılmıyor. Icardi gol için yeterli beslenemiyor. Boş kaleye penaltıyı kötü bir vuruşla kaçıran Icardi'nin attığı gol ise vuruş kalitesinin belgesiydi.
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Galatasaray kazandı ama oyun olarak ritmini yakalayamadı. Lucas, Oliveira, Mertens üçlüsünün uyumunu Lucas, Demirbay, Tete üçlüsü henüz yakalayamadı. Futbolcular, birlikte oynama konusunda acemilik yaşıyor. Boey müthiş oynuyor, Lucas savaşıyor. Kerem ile Icardi beraber oynamaya özen gösteriyor. Zaha ise çok etkisiz. Angelino şaşırtmaya devam ediyor. İspanyol sol bekin henüz beklenen ortalarını ve sert şutlarını göremedik. Bakambu'nun görüntüsü Seferovic'e benziyor. Ayrıca Bakambu'nun, Barış Alper atak yaparken rakip oyuncuya faul yapması akıl tutulmasıydı.
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Erman Toroğlu (Fotomaç): Futbol ciddi bir iştir, laubaliliği kaldırmaz. Hele fizik gücün yoksa hiç olmaz. Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag, Galatasaray'dan çok daha fazla koşmuş. Yarım saat 10 kişi oynamasına rağmen. Eğer iyi takımsan, iyi futbolcuysan çok koştuğunda bu belli olur. İyi takımsın koşmayacaksın, karşındaki takımın gücü belli, teknik adamı bir gün önce ayrılmış ve sen onunla dalga geçmeye kalkıyorsun ve sonra da bu durumlara düşüyorsun. Böyle maçı alsan ne olur, almasan ne olur.
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Dün akşamki olayda rejideki arkadaş müthiş bir iş yaptı, pozisyon kaçar kaçmaz Okan Buruk'u gösterdi. Sayfalarca anlatsan ve yazsan, Buruk'un o halini anlatamazsın ancak görürsün. Çok sinirlendi ama bir şey yapamadı. Bu şunu gösteriyor, Galatasaray takımında birotorite noksanlığı var.
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Osman Şenher (Milliyet): Süper Lig’de ‘rakibim küçük takım, ben antrenmandaki gibi oynasam da üç puanı alırım’ düşüncesinde olursan canın çok yanar. Evet dün gece Galatasaray’ın iki topu direkten döndü, kaçan penaltısı var. Çok rahat kazanabileceği maçta sıkıntı çekti. Bunun da tek sebebi, rakibi küçümsediler. Yıldızlar topluluğu dediğimiz bu sarı-kırmızılı takım bir tane final pası yapamadı. Tete çok etkisizdi. Orta sahada Kerem Demirbay’ın bir topu direkten dönmesine rağmen o da maça ağırlığını koyamadı. Angelino neredeyse yürüyerek maçı tamamladı. Böyle olmaz. Samimi söylüyorum; ummadığın anda bir takım canını yakabilir. Sadece Sacha Boey’in olağanüstü gayretiyle bir maç kazanır, iki maç kazanırsın, üçüncüde taraftarını üzersin.
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Takım galip geliyorsa da demek ki futbolcular da, hoca da vazifesini yapıyordur. Üst üste oynanan şu maçlar bitsin, hazır olmayan futbolcular güçlerini kazanıp hazır duruma gelsinler, herhalde Okan Buruk da geçen sezon olduğu gibi takımına keyif veren bir futbol oynatacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
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İbrahim Yıldız (Habertürk): Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor’u Icardi'nin golüyle yenerken, ilginç bir penaltı atışına tanık olduk. Karşılaşmaya iyi başlayan, rakibi kendi sahasına hapseden Sarı-Kırmızılı takım maç boyunca ciddi gol pozisyonlarına girdi. Ancak, bu fırsatları cömertçe harcayınca beklenilen goller gelmedi.
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Maçın 35.dakikasında kazanılan penaltı atışı ise kolay kolay unutulmayacaktır. Süper Lig’de belki de ilk kez gördüğümüz bir atış izledik. Penaltıyı kullanmak için Kerem Aktürkoğlu topun başına geldi, pas verdi, geriden gelen Icardi’nin vuruşu yandan dışarı gitti. Futbolcular ve teknik kadroyu şaşkınlık içerisinde bırakan bu vuruş, taraftarı da fazlasıyla şaşırtan ilginç bir pozisyon olarak akılda kaldı. Aslında yapılan bu hareket laubalilikten başka bir şey değildi. Öncelikle rakibe saygısızlıktı. Sonra, sanki maç farklı bir skorla sürüyormuşçasına lakayıt, ciddiyetten uzak bir davranıştı. Karşılaşma 0-0 iken yapılan bu vuruşa en çok da teknik direktör Okan Buruk üzüldü şüphesiz.
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Tugay Kerimoğlu: Kadro kurarken önceki maçlara bakınca solda Kerem tercihi çıkacak önümüze mecburen. Zaha formunda değil. Rakip sahada oynuyorsunuz tamam ama çabuk oynayıp üçgenleri kurduktan sonra farkı yaratmanız lazım. Oyun Galatasaray adına bu şekilde geliştiğinde isimler kadrolar değişebilir ama oyun anlayışınız rakip yarı sahaya yerleşmekse topu çabuklaştırmazsanız istediğinizi alamazsınız.
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Serkan Korkmaz (Fotomaç): "KONSANTRASYON!" Dünkü maçta bunun yanında iki taneye daha ihtiyaç vardı; "Rakibe saygı" ve "Ciddiyet"... Sadece ilk yarının sonunda Kerem - İcardi ikilisinin denediği(!) penaltı nedeniyle böyle konuşmuyorum. Aynı ikili, takip eden pozisyonda skoru 1-0'a getirmese bugün neler konuşulacaktı kim bilir? Maçın genelinde, Tete, Torreira, Kaan ve Boey gibi birkaç futbolcusu dışında rakibi küçümseyen, oyun disiplini ve izandan uzak bir takım(!) izledik.
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Cimbom'un, topla oynamada ezici üstünlük kurduğu rakibine verdiği çok ciddi pozisyonlardan biri gol olsa bir çuval incir berbat olacaktı. Bu koşulda buna sebebiyet vermiş olacak Kerem ve İcardi'nin, üç puanı getirmiş olmaları pek çok şeyi halı altına süpürecek kuşkusuz. Peki ya o gol olmasaydı? Dün akşamki maçtan çıkartılacak çok ders var. "Doğru yolda" dediğim Galatasaray için erken umutlanmışım. Bu hafif çıkışlı, bol inişli grafik üç-dört hafta daha sürerse ağır bedeller ödenebilir.
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Serkan Akcan (Fanatik): Galatasaray’da Icardi’nin penaltıyı kazandırıp topu Kerem Aktürkoğlu’nu bırakması hepimizi şaşırtmıştı ki, gerçek bir kaç saniye sonra ortaya çıktı. Kerem penaltıyı kullanmak için topun başına geldi ve yavaşça dokunup Icardi’ye pas verdi, Arjantinli de boş kale yerine auta attı. Kerem ile Icardi tüm dünyada viral olacak bir penaltı atışı izletecekken penaltının kaçması hayal kırıklığıydı. Yine viral olacak ama bir başarısızlık hikayesi olarak. İlginçtir, Icardi penaltı kaçırsa bile kendini affettirireceğine Okan Buruk’tan tribündeki taraftara kadar herkes o kadar emin ki. Sanırım Icardi’nin yarattığı en büyük fark bu. Icardi, takım arkadaşlarından taraftarına kadar herkesin güvenini güvenini kazanmayı başardı. Nitekim bir kaç dakika sonra attığı golle güvenin boşa olmadığını gösterdi.
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Gün geçmiyor ki, bir zihni sinir projesiyle şaşkınlıktan ağzımız açık kalmasın. Olimpiyat Stadı’nın zemini, çim yanmasından dolayı önceki maçlarda dikkat çekmişti. Zeminden sorumlular ilginç bir buluşla İstanbulspor-Galatasaray maçı öncesi zemini yeşil gıda boyasıyla boyamışlar. Galatasaray beyaz forma giydiğinden yere düşüp kalkan her futbolcu bildiğin ‘hulk’a dönünce gerçek ortaya çıktı. Bu çim meselesi bir kaç yılda bir tekrarlıyor. Hali hazırda ülkedeki zeminlerin çoğunda benzer bir bozulma var. Fiyakalı kadrolarının kurulduğu bir sezonda daha düzgün zeminlerde oynamak onların, daha kaliteli futbol izlemek de bizim hakkımız.