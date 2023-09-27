İstanbulspor-Galatasaray maçı yazar yorumları

Maçın 35.dakikasında kazanılan penaltı atışı ise kolay kolay unutulmayacaktır. Süper Lig’de belki de ilk kez gördüğümüz bir atış izledik. Penaltıyı kullanmak için Kerem Aktürkoğlu topun başına geldi, pas verdi, geriden gelen Icardi’nin vuruşu yandan dışarı gitti. Futbolcular ve teknik kadroyu şaşkınlık içerisinde bırakan bu vuruş, taraftarı da fazlasıyla şaşırtan ilginç bir pozisyon olarak akılda kaldı. Aslında yapılan bu hareket laubalilikten başka bir şey değildi. Öncelikle rakibe saygısızlıktı. Sonra, sanki maç farklı bir skorla sürüyormuşçasına lakayıt, ciddiyetten uzak bir davranıştı. Karşılaşma 0-0 iken yapılan bu vuruşa en çok da teknik direktör Okan Buruk üzüldü şüphesiz.