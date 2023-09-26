İstanbulspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mendy Mamadou, Junior Traore

YEDEKLER: Alp, Vefa, Muammer, Eslem, Kubilay, Sambissa, Jackson, İbrahim, Berkay, Emir Kaan

TEKNİK SORUMLU: Olcay Demir

GALATASARAY: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

YEDEKLER: Günay, Zaha, Halil, Nelsson, Sérgio, Barış, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza, Bakambu

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor ise hanesine 2 puan yazdırabildi.

LİGDE 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

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SON 18 RESMİ MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. Cimbom bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ICARDI, LİGDEKİ SON 4 MAÇTA 6 GOL ATTI

Galatasaray'da skorer performansıyla göz dolduran Mauro Icardi, İstanbulspor maçında da takımının gol yollarındaki en önemli kozu olacak. Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 4 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.