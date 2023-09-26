İstanbulspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk oluyor. Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor
STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Abdülkadir Bitigen
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mendy Mamadou, Junior Traore
YEDEKLER: Alp, Vefa, Muammer, Eslem, Kubilay, Sambissa, Jackson, İbrahim, Berkay, Emir Kaan
TEKNİK SORUMLU: Olcay Demir
GALATASARAY: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
YEDEKLER: Günay, Zaha, Halil, Nelsson, Sérgio, Barış, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza, Bakambu
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor ise hanesine 2 puan yazdırabildi.
LİGDE 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.
SON 18 RESMİ MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. Cimbom bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.
ICARDI, LİGDEKİ SON 4 MAÇTA 6 GOL ATTI
Galatasaray'da skorer performansıyla göz dolduran Mauro Icardi, İstanbulspor maçında da takımının gol yollarındaki en önemli kozu olacak. Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 4 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.
Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 12 karşılaşmada da gol atmayı başaran Icardi, ayrıca bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 3 kez topu filelere gönderdi.