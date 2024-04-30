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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor'dan Dursun Özbek için olay açıklamalar: Hatırla Dursun abi! - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor'dan Dursun Özbek için olay açıklamalar: Hatırla Dursun abi!

        İstanbulspor, sosyal medya hesabından Dursun Özbek ile ilgili olay bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 18:26 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:26
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        Dursun Özbek için olay açıklama!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için flaş bir açıklamada bulundu.

        İşte İstanbulspor'un o açıklaması:

        "HATIRLA DURSUN ABİ!

        16.04.2024 tarihli Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısındaki ifadelerini hatırlıyor musun Dursun Abi?

        Bize olan ifadelerini hatırlamıyorsan da; en azından TFF Yönetimine ilişkin, birebir görüşmelerin öncesindeki açıklamalarını unutmamışsındır Abi.

        Mevcut TFF Yönetimine "gelmiş geçmiş en kötü federasyon" dediğin günler de üzerinden çok geçmiş değil Abi.

        Ama halen bir büyüğümüz olduğun, "Abi" dediğimiz ve temsil ettiğin Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Galatasaray Camiasına duyduğumuz saygıdan ötürü aşağıdaki hususları yeniden hatırlatmak isteriz Dursun Abi.

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        16.04.2024 tarihli toplantıda "mevcut TFF Yönetimi'nin kesinlikle değişmesi gerektiğini ve bunun en geç Haziran ayı başında yapılacak genel kurul ile yapılmasının zaruri olduğunu" Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılan sunumda ve Kulübümüzün 23.04.2024 tarihli açıklamasında yer alan detaylar nedeniyle TFF'nin belirlediği Temmuz ayının kesinlikle kabul edilemez bir tarih olduğu hususunda, sizin de dahil olduğunuz şekliyle, katılan 16 Kulüp olarak nasıl ortak bir fikre vardığımızı hatırlıyorsundur Dursun Abi.

        Söz aldığında "Ben kendisiyle görüşüyorum, merak etmeyin. Seçimi Haziran başına alacaktır" diyerek "imza vermeyi bu görüşme sonrasına bırakalım" diyen de, "18 Temmuz çok geç bir tarih, en geç Haziranın ilk haftası olması gerekli" diyen de sen değilmiydin Dursun Abi?

        Toplantıya katılan 16 Kulübümüzün temsilcileri önünde "en azından imzayla gitmesin, saygısızlık olmasın, diyalog kapımız açık kalsın" diye bizleri ikna etmeye çalışırken; "merak etmeyin, bu seçim Haziran başında yapılacak." dedin diye sözüne itimat ettiğimiz Başkan da sendin Dursun Abi.

        "Eğer seçimi öne almazlarsa biz de imza vereceğiz." diyen de sendin Abi.

        Kulüplerimizle yapılan müzakerede, TFF ile yapılacak görüşmeleri yürütecek İstişare Heyetine seçilen ve TFF ile olan toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak değil, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının yetkilendirdiği İstişare Heyeti olarak katılacağını söyleyen de sendin Abi.

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        Vakfımıza yapılan terbiyesizliğe ve alaycı tavra karşı, istişare heyetinin diğer üyeleri olan güzide Kulüplerimizin Başkanları gibi tepki koymak yerine; kameralara "Bu ne güzel soru Serhan" diye cevap vermen doğru oldu mu Dursun Abi ?

        Türk futbolunu her gün bataklığın içine çekenler için "İmzayla giderse saygısızlık olur" hassasiyetine sahipken; katıldığın toplantıda Vakfımıza saygısızlık yapılmasına müsaade etmen yakıştı mı Dursun Abi ?

        Kameralara "Kulüpler Birliği içerisinde bölünme var." derken, son istişare toplantısında senin taleplerine istinaden "bölünme var" dediğin Kulüplerin TAMAMININ ittifakıyla diyalog kapısının açık bırakıldığını unuttun mu Dursun Abi ?

        Şimdi TFF Başkanının Genel Kurul tarihini Haziran ayı başına almaması nedeniyle SENİN SÖZÜN DE YERE DÜŞMÜŞKEN; bizlere verdiğin imza sözünü tutmanı bekliyor ve artık sana verdiği sözlerin dahi arkasında durmayan ve zavallı bahanelere sığınan TFF Başkanını hiçbir ortamda sahiplenmeni istemiyoruz Dursun Abi.

        Temsil ettiğin Milyonlarca onurlu Galatasaray Taraftarına ve Galatasaray Spor Kulübü Camiasına olan saygımızdan ötürü sen bizim ABİMİZ kalmaya devam edeceksin. Ama tüm konuştuklarımızı iyi hatırlamanı ve Türk Futbolu'nun geleceği için bizlere verdiğin imza sözünü tutarak gereğini yapmanı bekliyoruz Dursun Abi."

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