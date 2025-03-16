İstanbulspor: 5 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele İstanbul temsilcisinin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Emir Gültekin, 26, 58 ve 77. dakikalarda Gaoussou Diarra ile 71'de Florian Loshaj kaydetti.
Bu sonucun ardından İstanbulspor 46 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan G.Birliği ise 48 puanda kaldı.
Ligin 31. haftasında İstanbulspor deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.