Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor: 1 - Mondihome Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor: 1 - Mondihome Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile Mondihome Kayserispor, 1-1 berabere kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da kazanan yok!
        ABONE OL
        ABONE OL

        15. dakikada maçtaki ilk tehlike İstanbulspor kalesinde yaşandı. Ali Karimi, Coly'den kaptığı topla ceza sahasına sağ çaprazdan girip vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

        26. dakikada sol kanatta topla buluşan Mame Thiam'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Gökhan Sazdağı kafayı vurdu. Kaleci Jensen bu pozisyonda gole izin vermedi.

        31. dakikada Thiam'ın pasında Ali Karimi kafayla topu Kemen'in önüne indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, kaleci Jensen topu kornere gönderdi.

        36. dakikada Kemen'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Karimi, müsait pozisyondaki Cardoso'yu gördü. Bu futbolcunun penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

        45+1. dakikada Rroca'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kenio sert vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt uzanarak topu kornere gönderdi.

        Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sona erdi.

        Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Jan-Moritz Lichte de karşılaşmayı tribünden takip etti.

        56. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Cardoso, arka direğe ortaladı. Kolovetsios'un kafa vuruşunda, Mehmet Yeşil topu uzaklaştırdı.

        58. dakikada korner atışında topun başına yeniden Cardoso geçti. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada bu kez Ali Karimi kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

        74. dakikada İstanbulspor hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Ndao, soldan atağa destek veren Kenio'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza yayı üzerinde topu düzeltip şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

        77. dakikada Mondihome Kayserispor öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Mane, arka direğe ortaladı. Boşa çıkan kaleci Jensen'in müdahale edemediği topa arka direkte Thiam kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

        81. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Vefa Temel'in ara pasında soldan ceza sahası içi son çizgisine inen Ethemi, yerden topu ön direğe kesti. Bu noktaya hareketlenen İbrahim Yılmaz'ın topukla vuruşunda, kaleci Bilal'in bacaklarının arasından kaçırdığı meşin yuvarlak golle sonuçlandı: 1-1.

        Mücadele, 1-1 sona erdi.

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Özgür Ertem

        İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Coly, Vefa Temel, Ndao (Dk. 84 Mendy), Loshaj, Rroca (Dk. 83 Muammer Sarıkaya), Ethemi, İbrahim Yılmaz, Kenio (Dk. 83 Emir Kaan Gültekin)

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Kolovetsios, Arif Kocaman, Attamah, Kemen (Dk. 90+2 Ramazan Civelek), Ackah, Cardoso (Dk. 69 Mane), Karimi (Dk. 86 Baran Ali Gezek), Thiam, Gökhan Sazdağı

        Goller: Dk. 77 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 81 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

        Sarı kart: Dk. 75 Coly (İstanbulspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KKTC ile BM arasında 'yol' krizi
        KKTC ile BM arasında 'yol' krizi
        Galatasaray, Zaniolo transferini açıkladı!
        Galatasaray, Zaniolo transferini açıkladı!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        12 Dev Adam finalde!
        12 Dev Adam finalde!
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Habertürk Anasayfa