İstanbulspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Emir Kaan Gültekin'in golüyle galibiyete ulaşan İstanbulspor, puanını 36'ya yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 30 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla İstanbulspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Emir Kaan Gültekin attı.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 36'ya yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 30 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.