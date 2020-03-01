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İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig’in 25. haftasında İstanbulspor evinde Adanaspor’u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi

01.03.2020 - 18:44 | Güncelleme:
İstanbulspor

İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Özbay, Ali Tuna

İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Cajic (Dk. 29 Kağan Miray Bağış),Issah (Dk. 75 Melih Kabasakal),Eslem Öztürk, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 61 Diouf)

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Canberk Dilaver (Dk. 67 Evren Korkmaz),Diop (Dk. 87 Samican Keskin),Ahmet Dereli, Bagayoko, Hakan Barış (Dk. 81 Mbilla),Roni, Eze

Gol: Dk. 30 Onur Ergün (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Canberk Dilaver, Dk. 62 Diop (Adanaspor),Dk. 90+5 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada ceza sahası dışından Eslem’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onur’un kafa vuruşunda direkten dönen top kaleci İrfan’a çarpıp ağlarla buluştu. 1-0

48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kağan’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

58. dakikada Eslem’in pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Kağan’ın yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlağı kaleci İrfan kornere çeldi.

89. dakikada Mustafa’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mbilla’nın kafa vuruşunu kaleci Alperen oyun alanı içine çeldi.

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