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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor: 0 - Çaykur Rizespor: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İstanbulspor: 0 - Çaykur Rizespor: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 02.04.2024 - 19:14
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        Çaykur Rizespor'dan farklı galibiyet!
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Çaykur Rizespor 4-0'lık skorla kazandı.

        Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 4'te Ibrahim Olawoyin, 44 ve 64'te Martin Minchev, 90. dakikada Babajide Akintola attı.

        Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi puanını 45'e yükseltti, sonuncu sırada yer alan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. İstanbulspor ise Hatayspor'a konuk olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada Zeqiri’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Olawoyin, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp ağlarla buluştu. 0-1

        29. dakikada Olawoyin’in pasında topla buluşan Varesanovic'in, penaltı noktası üzerinden vuruşunda savunma meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

        44. dakikada Zeqiri’nin savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Minchev, kaleci Alp Arda’nın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

        64. dakikada sağ kanatta topu kapan Gustavo, ceza yayı sağ tarafına kadar ilerleyip attığı pasta topla buluşan Minchev, yüzünü kaleye dönüp penaltı noktası gerisinde yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda’nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

        79. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Duhaney’in içeri çevirdiği topa penaltı noktası gerisinde Vefa Temel’in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.

        84. dakikada Shelvey’in pasında topla buluşan Alikulov topla ilerleyip ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta savunmadan seken top Gustavo’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun soluna çekip ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda’nın kurtarışı sonrası savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

        90. dakikada ceza yayı sol tarafında Gaich ve Gustavo'nun verkaçı sonra ceza sahasına giren Gaich sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın müdahalesi sonrası Akintola, boşta kalan topu filelere gönderdi. 0-4

        Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş

        İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa (Traore dk. 74), Coly, Mehmet Yeşil, Deli, Duhaney, Özcan Şahan (Vefa Temel dk. 46), Loshaj, Jackson (Eren Arda Şan dk. 88), Mamadou (Tunahan Şamdanlı dk. 62), Emir Kaan Gültekin (Emir Vuruşaner dk. 88)

        Yedekler: Murat Eser, Mücahit Serbest, Baran Vardar

        Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu (Anıl Yaşar dk. 67), Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Varesanovic (Muammer Sarıkaya dk. 67), Zeqiri (Gustavo dk. 59), Olawoyin (Mocsi dk. 81), Akintola, Minchev (Gaich dk. 68)

        Yedekler: Tarık Çetin, Canberk Yurdakul, Diouf, Eray Korkmaz, Güvenç Usta

        Teknik Direktör: İlhan Palut

        Goller: Olawoyin (dk. 4), Minchev (dk. 44 ve 64), Akintola (dk. 90) (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Coly, Deli, Özcan Şahan, Loshaj (İstanbulspor), Emirhan Topçu, Alikulov (Çaykur Rizespor)

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