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        Haberler Ekonomi Emlak İstanbullu ikincil konutu nereden alıyor? - Emlak Haberleri

        İstanbullu ikincil konutu nereden alıyor?

        İkincil konut, yani ana ikametgah dışında dinlenme ve kentin karmaşasından uzaklaşmak için edinilen konutlarla ilgili İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı çalışmaya göre; İstanbullular, ikincil konutları Şile, Büyükada, Kilyos, Polonezköy, Ağva ve Riva gibi bölgelerden alıyor. Bu bölgeler, doğal güzellikleri ve denize ulaşım bakımından hayli cazip. İstanbulluların ikincil konut tercihlerini Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 21.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:48
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        İstanbullu ikincil konutu nereden alıyor?
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        İkincil konut, yani ana ikametgah dışında dinlenme ve kentin karmaşasından uzaklaşmak için edinilen konutlarla ilgili İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı çalışmaya göre; İstanbullular, ikincil konutları Şile, Büyükada, Kilyos, Polonezköy, Ağva ve Riva gibi bölgelerden alıyor.

        Bu bölgeler, doğal güzellikleri ve denize ulaşım bakımından hayli cazip.

        PANDEMİDEN SONRA RAĞBET GÖRDÜ

        Özellikle son yıllarda, tabi pandemiyle birlikte de bu bölgelere büyük rağbet var.

        Şehirden uzak ama şehrin içinde kalan ikincil konut alanlarının planlanmasında yeşil alanların korunması, sürdürülebilir altyapının oluşturulması ve doğal kaynakların yönetimi kritik öneme sahip elbette.

        Tabi bu bölgelere ilginin artmasıyla birlikte konut fiyatları da son birkaç yılda artmış durumda.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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