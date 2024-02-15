İSTANBULKART YÜKLEMELERİNDE BANKALAR NE KADAR KOMİSYON ALACAK?

İstanbulkart için yapılan yeni düzenlemeye göre; TL veya abonman işlemleri için bankalar arası işlem masrafları için alınan komisyon ücreti değişiyor. Yeni komisyon fiyatları ise şöyle;

0-99 TL arasında yüklemeye 1 TL

100-149 TL arasında yüklemeye 2,50 TL

150-349 arasında yüklemeye 3 TL

350-549 arasında yüklemeye 5 TL

550 ve üstü için 6,50 TL komisyon alınacak.