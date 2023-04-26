Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Emlak İstanbul’da 10 bin TL'ye kaç metrekare konut kiralanabilir?

İstanbul’da konut kiraları yüzde 141 arttı

İstanbul’da Mart 2023 sonu itibarıyla ortalama konut kiraları bir önceki aya göre yüzde 11, bir önceki yıla göre ise yüzde 141 artarak 13 bin 75 TL oldu. Endeksa verilerine göre; 10 bin TL’ye Avcılar’da 119 metrekare, Üsküdar’da 76 metrekare, Şişli’de 55 metrekare konut kiralamak mümkün

Giriş: 26.04.2023 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul’da 10 bin TL'ye kaç metrekare konut kiralanabilir?
HABERTURK.COM

İstanbul’da Mart 2023 sonu itibarıyla kiralık konut kiraları bir önceki aya göre yüzde 11 artarken, ortalama kiralık konut kiraları da 13 bin 75 TL oldu. Mart ayı itibariyle ortalama kiralık konut değeri metrekare bazında bakıldığında 130,07 TL oldu.

İstanbul’un ilçelerini mercek altına alan Endeksa, 10 bin TL’ye hangi ilçeden kaç metrekare konut kiralanabileceğini araştırdı. Buna göre İstanbul’da 10 bin TL’ye Avcılar’da 119 metrekare, Üsküdar’da 76 metrekare, Şişli’de 55 metrekare konut kiralamak mümkün.

Endeksa verilerine göre, İstanbul’da 10 bin TL’ye Avcılar’da 119 metrekare, Üsküdar’da 76 metrekare, Şişli’de 55 metrekare, Kadıköy'de 53 metrekare, Ataşehir'de 62 metrekare, Beyoğlu'nda 52 metrekare, Beykoz'da 99 metrekare, Bakırköy'de 57 metrekare, Beşiktaş'ta 39 metrekare, Sarıyer'de ise 36 metrekare konut kiralamak mümkün.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
22 Haziran hangi burç?
22 Haziran hangi burç?
MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?
MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?
Dizi ve film platformları ne kadar zamlandı?
Dizi ve film platformları ne kadar zamlandı?
21 Haziran hangi burç?
21 Haziran hangi burç?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.