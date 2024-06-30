İstanbul Yeşiköy'de yük gemisi karaya oturdu
İstanbul Yeşilköy önlerinde, Rusya'dan Tunus'a seyir halindeki bir yük gemisi, demirledikten sonra karaya oturdu. Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri çalışma başlattı.
Giriş: 30.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:43
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Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken dün Yeşilköy önlerinde demirleyen "Lady Ayana" isimli buğday yüklü kuru yük gemisi karaya oturdu.
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169 metre boyundaki geminin kurtarılması için bölgeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı hızlı tahlisiye botu ve kurtarma römorkörü sevk edildi.
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Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
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