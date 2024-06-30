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        Dün bebeğini kaybetti bu sabah acı haber geldi: Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada karnındaki 8 aylık bebeğini kaybeden 33 yaşındaki Özlem Nerse Karakaş ile 30 yaşındaki kız kardeşi Rojbin Nerse tedavi gördükleri hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:53
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          Mardin-Şırnak kara yolunun Mazıdağı kavşağında dün, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen TIR ile otomobil çarpıştı.

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          Kazada araçlardaki Mehmet Karakaş (35), Rojbin Nerse. (30), Rojbin Nerse (40), Suphiye Nerse (11), Halil Ç. (31) ve 8 aylık hamile Özlem Nerse Karakaş (33) yaralandı.

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          İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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          Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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          DÜN BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

          Yaralılardan Özlem Nerse Karakaş, bebeğini kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Karakaş, daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak bu sabah o da kurtarılamadı.

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          KIZ KARDEŞİNDEN DE ACI HABER GELDİ

          Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Özlem Nerse Karakaş'ın 31 yaşındaki kız kardeşi Rojbin Nerse'den de acı haber geldi. Genç kız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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          İki kız kardeşin cenazeleri işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Derik ilçesinde toprağa verilecek.

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          KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

          Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mazıdağı Kavşağı'ndaki ışıklarda bekleyen otomobilin yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettiği, bu sırada hızla gelen TIR'ın kırmızı ışıkta durmayarak otomobile çarptığı anlar yer aldı.

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