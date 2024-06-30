Dün bebeğini kaybetti bu sabah acı haber geldi: Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı

DÜN BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Yaralılardan Özlem Nerse Karakaş, bebeğini kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Karakaş, daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak bu sabah o da kurtarılamadı.