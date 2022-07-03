İstanbul valisi filmleriyle andı

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Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 22'nci yılında mezarı başında anıldı. Geçirdiği kalp krizi sonucu, 3 Temmuz 2000 yılında 55 yaşında vefat eden Kemal Sunal, ölümünün 22'nci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Kızı Ezo Sunal, oğlu Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile aile yakınları ve sevenlerinin katıldığı anma öncesinde, Ali Sunal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ali Sunal, "Zaman nasıl geçti anlamıyor insan, daha da duygusallaşıyor. 22 yıl gibi geçmedi bizim için. Hâlâ aklımızda, hâlâ çok sıcak. Bu arada çocukluğumuzun süper kahramanlarından Cüneyt Arkın'a da buradan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Gerçekten benim kahramanlarımdan biriydi. Onunla fotoğrafımı ararken sünnet düğününü, o albümü buldum. Onunla bir fotoğrafımı paylaştım. Onu koyunca babamla ikimizin de bir fotoğrafını buldum. Onu da paylaştım. Çok güzel şeyler yaşanmış, geriye güzel anılar kalmış. Çünkü güzel insanlarla yaşanmış. O yüzden de şanslı hissediyoruz kendimizi. Ama acı, sert bir özlem var. Mekânları cennet olsun" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kemal Sunal’ın filmlerinden bölümlerin olduğu duygu dolu bir video paylaştı.