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        Haberler Gündem İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili açıklama

        İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili açıklama

        İstanbul Valiliği Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili olarak 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alındığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 23:05 Güncelleme: 13.05.2025 - 23:21
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        Valilik'ten Boğaziçi açıklaması
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        Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı
        Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        13.05.2025 Salı günü saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırmıştır.

        Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu, hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39’u kadın, 58’i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        CHP İL BAŞKANI: SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan gençlerimiz için hukuk komisyonumuzla Vatan Emniyet’teyiz. Avukatlarımızla birlikte sürecin takipçisiyiz." dedi.

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        #boğaziçi ünivesitesi
        #haberler
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