İstanbul'un yüzde 84'ü taksi bulamıyor

Ipsos, İstanbul'daki taksi sorununu rakamlar ile ortaya koyan bir anket araştırması yaptı. Ekim ayında yapılan kamuoyu yoklamasında, İstanbul’da taksi kullanan nüfusun genel nüfusa oranının yüzde 68 olduğu, taksi kullanan bu yüzde 68’lik kesimin yüzde 84’ünün ise taksi bulmakta zorlandığı belirlendi.
Taksilerde yaşanan en önemli sorunlara da ışık tutan araştırmada, katılımcıların yüzde 76'sı taksilerin mesafe beğenmeyerek müşteri aldığını, yüzde 54'ü taksilerin uzak güzergah seçerek ve yolu uzatarak haksız kazanç sağladığını belirtti.
Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 53'ü şoförün müşteriye hal/tavır ve davranışlarını, yüzde 46'sı taksicilerin adam ayırdığını, yüzde 43'ü ise şoförün trafikten şikayet etmesi, yol boyu söylenmesi ve küfür etmesi gibi yaşanan sıkıntıları aktardı.
EN BÜYÜK SORUN MESAFE BEĞENMEME
Ankete katılan her 5 görüşmecinin 4’ü İstanbul’da, taksicilerin mesafe beğenmemesini taksilerle yaşanan en önemli sorunlar arasında belirtti.
Bu sorun, görüşmecilerin yaklaşık yarısı tarafından çözülmesi beklenen problemler arasında ilk sırada yer aldı.
Görüşmecilerin yarısı ise taksiler ile ilgili diğer sorunlar arasında, yolu uzatarak haksız kazanç sağlama, olumsuz tavırlar ve adam ayırmayı gösterdi.
Öte yandan, yolu uzatma kadınlarda ve genç yaş grubunda, olumsuz tavırlar AB grubunda daha yüksek olanda belirtildi.
Erkeklerde ise, taksicilerin insan seçme sorununun çözüm önceliğinde kadınlara oranla daha büyük bir önem taşıdığı görüldü.
ÇÖZÜMÜ BULAN KİŞİYE OY VERECEKLER
Ankete katılan her 5 görüşmeciden 3’ünün, İstanbul’da yaşanan taksi probleminin çözümünü sağlayacak kişiye oy vererek sorumluluk alacağını belirtmesi de araştırmanın dikkat çeken kısımlarından birini oluşturdu.
15-24 yaş grubu arasındaysa bu çözümü seçenlerin oranı daha yüksek çıktı.
Yine her 5 kişiden 3’ü taksi problemi çözülene kadar diğer ulaşım araçlarını kullanacaklarını yüzde 57 oranla dile getirdi.
Kadınlarda ve AB SES grubunda taksileri yetkili mercilere sosyal medya kanallarından şikayet etmek ise yüksek oranda araştırmaya yansıdı.
İstanbul'da son üç taksi plakası ihalesi sırasıyla 1986,1989 ve 1990 yıllarında gerçekleşti. Fakat, aradan geçen 30 yılda İstanbul'un nüfusu katlanırken taksi plakası sayısı artmadı.
1990’da nüfusu 7.5 milyon olan İstanbul'da taksi sayısı 17 bin 395 iken, bu sayı yıllar içinde kentin nüfusunun 16 milyonu bulmasına rağmen değişmeden aynı kaldı.