İstanbul'un yüzde 84'ü taksi bulamıyor

Ipsos, İstanbul'daki taksi sorununu rakamlar ile ortaya koyan bir anket araştırması yaptı. Ekim ayında yapılan kamuoyu yoklamasında, İstanbul’da taksi kullanan nüfusun genel nüfusa oranının yüzde 68 olduğu, taksi kullanan bu yüzde 68’lik kesimin yüzde 84’ünün ise taksi bulmakta zorlandığı belirlendi.

Taksilerde yaşanan en önemli sorunlara da ışık tutan araştırmada, katılımcıların yüzde 76'sı taksilerin mesafe beğenmeyerek müşteri aldığını, yüzde 54'ü taksilerin uzak güzergah seçerek ve yolu uzatarak haksız kazanç sağladığını belirtti.

Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 53'ü şoförün müşteriye hal/tavır ve davranışlarını, yüzde 46'sı taksicilerin adam ayırdığını, yüzde 43'ü ise şoförün trafikten şikayet etmesi, yol boyu söylenmesi ve küfür etmesi gibi yaşanan sıkıntıları aktardı.

EN BÜYÜK SORUN MESAFE BEĞENMEME

Ankete katılan her 5 görüşmecinin 4’ü İstanbul’da, taksicilerin mesafe beğenmemesini taksilerle yaşanan en önemli sorunlar arasında belirtti.

Bu sorun, görüşmecilerin yaklaşık yarısı tarafından çözülmesi beklenen problemler arasında ilk sırada yer aldı.

Görüşmecilerin yarısı ise taksiler ile ilgili diğer sorunlar arasında, yolu uzatarak haksız kazanç sağlama, olumsuz tavırlar ve adam ayırmayı gösterdi.