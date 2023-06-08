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Yeni İstanbul Valisi Davut Gül göreve başladı

Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasının ardından İstanbul Valisi olan Davut Gül göreve başladı

Giriş: 08.06.2023 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'un yeni valisi Davut Gül göreve başladı
İHA

Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığına atanmasının ardından İstanbul Valisi olan Davut Gül, göreve başladı.

İHA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanı olarak atanan Ali Yerlikaya'nın yerine Gaziantep Valisi Davut Gül getirilmişti.

Yeni İstanbul Valisi Davut Gül, göreve başladı. Gül'ün göreve başlaması nedeniyle İstanbul Valiliği'nde bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı.

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