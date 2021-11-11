İstanbul'un tarihi Beşiktaş'ta değişiyor

Yani Yunan'ı, Roma'sı, ilk tuncu, hele Kalkolitik çok ilginç. Umarım Kalkolitik'ten sonra Neolitik dönemi de buluruz. İstanbul için gerçekten çok çarpıcı bir şey ortaya çıkar. Şu anda da zaten çok çarpıcı. Ben arkadaşlarımla konuşurken esprili bir şey olarak 'Urfa'nın Göbeklitepe'si varsa İstanbul'un da Beşiktaş'ı var' diyorum. Gerçekten kent olarak, bölge olarak en az onun kadar etkili bir keşif" diye konuştu.