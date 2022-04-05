İstanbul’un simge değerlerinden Mimar Sinan’ın, İstanbul’daki eserlerinden oluşan fotoğraf sergisi, 9 Nisan Cumartesi günü açılıyor. ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi tarafından düzenlenen sanal sergide, Hakan Hatay’ın fotoğraflarından oluşan bir seçki yer alacak. Metaverse üzerindeki ilk Mimar Sinan fotoğraf sergisi olma özelliği taşıyan İstanbul’un Sinan’ı, 3 boyutlu gözlükle de gezilebiliyor. Sergi, izleyicilerini sanal serginin rehberliğinde kent sokaklarına davet ederken, Metaverse evreninde yaratılan rotalar aracılığıyla, eserlerin yüzyıllar öncesinde kentle kurduğu organik ilişkinin günümüzdeki anlam coğrafyasının araştırılmasına da olanak sunuyor.
Sadece ait olduğu döneme değil yüzyıllara damgasını vuran, Osmanlı İmparatorluğu’nun sayısız kentinde köprü, cami, medrese, han, kervansaray gibi pek çok esere imza atan Mimar Sinan’ın İstanbul’daki eserlerinin fotoğrafları, ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi’nin düzenlediği sanal bir sergiyle 9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü’nde izleyiciyle buluşacak. Mimar Sinan’ın İstanbul’daki eserleri, sergide dört gezi rotası eşliğinde anlatılacak. Beşiktaş’tan Üsküdar’a, Sultanahmet’ten Azapkapı’ya, Haseki’den Haliç kıyılarına ve su yapılarına toplam 37 eserin, 45 fotoğrafı yer alacak. 1990 yılında ÇEKÜL Vakfı’nın Mimar Sinan’ın simge isminden yola çıkarak başlattığı “Sinan’a Saygı Projesi”; ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi çatısı altında oluşturulan koleksiyon, Mimar Sinan’la ilgili kitapların yer aldığı kitaplık, tüm eserlerinin fotoğraf ve bilgilerini içeren web sitesi ile devam ediyor. Anadolu’dan Balkanlara uzanan gezi rotaları ve sergiye konu olan Hakan Hatay’ın fotoğrafları da bu koleksiyonun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.
9 Nisan’da, ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezinin https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.cekulvakfi.org.tr&umid=DE68243A-DBCF-FA05-978B-9E0431B44C9F&auth=e59771abe1cdb7ca7d9d0a4c0f20b830912f31a4-c8700a6a5d90cd54bc77147404717b5576acd51f adresindeki sayfasından sanal galerinin linki herkesin erişimine ücretsiz olarak açılacak. Sergi, izleyicilerini sanal serginin rehberliğinde kent sokaklarına davet ederken, Metaverse evreninde yaratılan rotalar aracılığıyla, eserlerin yüzyıllar öncesinde kentle kurduğu organik ilişkinin günümüzdeki anlam coğrafyasının araştırılmasına da olanak sunuyor. Sergide, çarpık kentleşmenin Mimar Sinan eserlerine etkisinin sanal ortamda deneyimlenmesi hedefleniyor. İstanbul silüetinin mihenk taşı olan bu eserlerin tarihçesi ve günümüzdeki durumlarının anlatıldığı açıklama metinlerine bir sesli rehber de eşlik ediyor. Sergi sonunda yer alan ankette izleyicilerden deneyimlerini paylaşmaları isteniyor.
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