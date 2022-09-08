Megakent yoğunluğundan bunalan İstanbullular, şehir hayatından uzaklaşabilecekleri seçeneklere yöneliyor. Bu seçeneklerden bir tanesi de İstanbul'un göbeğinde yer alan ve enfes manzaralarıyla sizi başka yerde hissettirecek bir yer: Atatürk Arboretumu!

Burası, İstanbul Sarıyer'de; 345 hektarlık bir alan üzerine kurulu bir park. Arboretum, kelime anlamı olarak ağaç, çalı gibi bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kurulan botanik bahçe anlamına geliyor. Adın da anlaşılacağı üzere burada özel bitki türleri bulunuyor. Bu bitki türleri, bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla kullanılıyor.

İçeriye girdiğiniz andan itibaren farklı bir ülkeye gelmiş gibi hissediyorsunuz. Dört mevsim, harika manzaralar sunan arboretumun her köşesi kendi başına keyifli bir manzara! Özellikle sonbahar aylarında bitki örtüsünün aldığı göz alıcı renkler, doğanın güzelliğine bir kez daha hayran bıraktırıyor.

Alan içerisinde üç tane yapay göl bulunuyor. Her ne kadar yapay olsa da doğa ile birleşen göl manzarasının nihai uyumu kartpostalları andıracak kadar güzel.

Arboretuma girmek için cüzi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Öğrenciler hafta içi 2.50 TL, hafta sonu 7,50 TL öderken; yetişkinler hafta içi 7.50 TL, hafta sonu ise 20 TL ödüyor. İçerideki doğal yapıyı korumak ve bitkilere zarar vermemek adına yiyecek-içecek, drone, evcil hayvan gibi yasaklar var.

Atatürk Arboretumu, hafta içi saat 08.30 ile 17.00 arasında açık. Pazartesi günleri ise ziyaretçiye kapalı. Uzun doğa yürüyüşlerini seven biriyseniz, hem İstanbul'a yakınlığı ile hem de doğa güzellikleriyle Atatürk Arboretumunu muhakkak ziyaret edin.