İstanbul'un kentsel büyümesinde "kıyı" detayı!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, radar uydu verilerini kullanarak ekibiyle geliştirdiği Küresel Yer İzleme Sistemi ile İstanbul'un 2014'ten bu yana olan kentsel büyümesini inceledi.

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Çalışmanın detaylarını açıklayan Prof. Kutoğlu, radar uydularının her 12 günde bir dünya etrafındaki turunu tamamladıklarını belirterek, "Bu uygulamayla radar uydularından toplanan 12 günlük verileri gerçek zamanlı olarak işleme kabiliyetine kavuştuk. Bu uygulamayı kullanarak, kentlerimizdeki ya da bir bölgenin arazisindeki değişimlerin bütünüyle resmini çekmek ve incelemek mümkün olabiliyor" dedi.

REKLAM "METROPOL ALANI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENMİŞ" Kullandıkları radar uydularının arşiv verisinin 2014'ten başladığını, bu nedenle de geliştirdikleri uygulama ile İstanbul'un 10 yıllık kentsel büyümesini incelediklerini belirten Kutoğlu, "Kırmızı işaretli bölgeler, 2014'ten sonra değiştirilmiş alanları gösteriyor. Bu alanlar park, bahçe, yeni bir bina veya var olan binanın kentsel dönüşüme sokulması olabilir. Uygulamayla her türlü değişimi görmemiz mümkün. İstanbul'un metropol alanında kent neredeyse baştan aşağıya yenilenmiş gözüküyor. İstanbul'un metropol kısmında bir kentsel değişim görüyoruz, 2014'ten bugüne kadar" diye konuştu.

YOĞUN DEĞİŞİM GÖRÜLEN BÖLGELER Yoğun değişim görülen bölgeleri anlatan Kutoğlu, "Genelde yoğun yerleşim olan bölümlerinde, kıyı kesimleri hariç, geri plana doğru kentin büyümesi söz konusu. Yeni yolların yapıldığını, havaalanının yapıldığını görebiliyoruz. Yeni köprü ve barajların yanı sıra konut alanlarındaki değişimi ekranda görebiliyoruz. Genellikle kıyı alanları muhafaza edilmiş, orada çok fazla bir değişim yok. Ama geri planlarda şehir, kuzey bölgesine doğru büyümüş. 10 yılda şehir baştan aşağı adeta yeniden yaratılmış. Yaptığımız analize baktığımızda 10 yıldan bu yana İstanbul'un metropol alanında yüzde 75 civarında bir değişim gözlüyoruz, kentsel değişim söz konusu" dedi.