İstanbul'un geçmişine yolculuk

İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdür Yardımcısı Okan Yılmaz kalıntılarda devam eden çalışmalar ile ilgili, "Sarayburnu, İstanbul'un en eski parklarından birisi, burada Atatürk'ün kamusal alanda 1928 yılında yapılan ilk heykeli var. Geri kalan kısımda ise arkeolojik çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölümü de Arkeopark olarak vatandaşın kullanımına açacağız. Burada aslında süren bir kazı çalışması yok, bu bir kazı çalışmasından çıkan kalıntıların bir araya getirilmesi projesi. 2009-2011 yıllarında Marmaray, Sirkeci İstasyonu'nun doğu şaftından çıkan kalıntılar.