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        Haberler Yaşam İstanbul'un geçmişine yolculuk

        İstanbul'un geçmişine yolculuk

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarayburnu'nda yapımı devam eden parkta, Marmaray kazılarında ortaya çıkarılan yaklaşık 2 bin yıllık Bizans dönemine ait ev ve sokak kalıntılarının sergilemeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:47
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        • 1

          Marmaray'ın Sirkeci İstasyonu'nda 2009-2011 yıllarında gerçekleşen kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan Erken Bizans ve Geç Roma Dönemi'ne ait sokak ve ev kalıntıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarayburnu Parkı'nın 2'inci etabında ziyarete açılacak.

        • 2

          İBB ekiplerinin Sarayburnu Parkı'ndaki çevre düzenlemesi yaparken, yaklaşık 2 bin yıllık eserlerin sergileneceği alanda arkeologların, tuğla ve döşeme taşlarını temizleyerek, düzenleme yaptığı çalışmalarda devam ediyor.

        • 3

          Sarayburnu Limanı'nın hemen yanında bulunan ve iki bölümden oluşan alanda, sokak kesitleri, dış ve iç duvarlar, sütunlar, su kanalları, döşeme taşları, kuyu ve süs havuzu bulunuyor.

        • 4

          İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdür Yardımcısı Okan Yılmaz kalıntılarda devam eden çalışmalar ile ilgili, "Sarayburnu, İstanbul'un en eski parklarından birisi, burada Atatürk'ün kamusal alanda 1928 yılında yapılan ilk heykeli var. Geri kalan kısımda ise arkeolojik çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölümü de Arkeopark olarak vatandaşın kullanımına açacağız. Burada aslında süren bir kazı çalışması yok, bu bir kazı çalışmasından çıkan kalıntıların bir araya getirilmesi projesi. 2009-2011 yıllarında Marmaray, Sirkeci İstasyonu'nun doğu şaftından çıkan kalıntılar.

        • 5

          Bir taraf; 4'ncü, 5'nci yüzyıl Erken Bizans Dönemi'ne, diğer taraf ise 2'nci 3'ncü yüzyıla ait Geç Roma Dönemi'ne ait kalıntılar. Burası eskiden park alanıydı. Biz burada sadece arkeolojik kalıntıların sergilenebileceği bir düzenleme yaptık. Burada tabi ki çalışmalar bittikten sonra halkımızın kalıntıları gezebileceği, görebileceği bir düzenleme yapılıyor. Türkiye'de çok fazla örneği olan bir çalışma değil" dedi.

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