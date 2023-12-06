İstanbul Uluslararası Şiir Forumu başlıyor

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32 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’da düzenlenen geniş kapsamlı şiir festivaliyle, dizeler dört gün boyunca Metrohan’dan kente yayılacak. Sekiz ülkeden 33 şairin katılacağı "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu"nda, oturumlar, söyleşiler ve şiir dinletilerine yer verilecek.

Şairler; Abdo Wazen, Adnan Özer, Ahmet Bozkurt, Ahmet Telli, Ataol Behramoğlu, Baki Ayhan T., Betül Dünder, Carolyn Forché, Cevat Çapan, Deniz Durukan, Enis Batur, Gonca Özmen, Gökçenur Ç., Gülce Başer, Gülseli İnal, Haydar Ergülen, Hayriye Ünal, Hemant Divate, Hilmi Yavuz, Lale Müldür, Mehmet Özkan Şüküran, Milo de Angelis, Murathan Mungan, Nilay Özer, Orhan Alkaya, Ömer Erdem, Pelin Özer, Phoebe Giannisi, Rosa Jamali, Seyyidhan Kömürcü, Tuğrul Tanyol, Vural Bahadır Bayrıl ve Yolanda Castaño’nun katılacağı Poesium’da sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

PROGRAM:

1. GÜN: 7 Aralık Perşembe

10:30-12:00 Açılış Töreni

13:00-14:30 1. Oturum: Dünyaya Şiirle Müdahale Etmek

Konuşmacılar: Carolyn Forché, Mehmet Özkan Şüküran, Seyyidhan Kömürcü

Moderatör: Mehmet Özkan Şüküran

14:45-16:00 2. Oturum: Dünya Yoldayken Şiir Nereye

Konuşmacılar: Gülce Başer, Pelin Özer, Gülseli İnal, Haydar Ergülen,

Moderatör: Gülseli İnal

16:15-17:15 Şair Söyleşileri

Hilmi Yavuz, Gökçenur Ç.

17:30-19:00 Şiir Okumaları

Lale Müldür, Hilmi Yavuz, Carolyn Forché (ABD), Betül Dünder, Adnan Özer, Mehmet Özkan Şüküran, Ahmet Bozkurt, Haydar Ergülen

2. GÜN: 8 Aralık Cuma

10:30-12:00 1. Oturum: Bir Şiir Cumhuriyeti Var mıdır?

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Konuşmacılar: Hilmi Yavuz, Vural Bahadır Bayrıl

Moderatör: Vural Bahadır Bayrıl

13:00-14:30 2. Oturum: Şiirin Coğrafyasında: İnsanlığın Büyük Anlatısını Anlamak

Konuşmacılar: Enis Batur, Milo de Angelis (İtalya), Adnan Özer

Moderatör: Adnan Özer

14:45-16:00 3. Oturum: Bir Şiiri Dilden Dile Taşımak, Şiirde Yerellik ve Evrensellik

Konuşmacılar: Cevat Çapan, Rosa Jamali (İran), Gökçenur Ç.

Moderatör: Gökçenur Ç.

16:15-17:15 Şair Söyleşileri

Carolyn Forché (ABD), Gonca Özmen

17:30-19:00 Şiir Okumaları

Cevat Çapan, Gülseli İnal, Hayriye Ünal, Enis Batur, Tuğrul Tanyol, Rosa Jamali (İran), Yolando Castaño (İspanya), Hemant Divate (Hindistan), Pelin Özer, Gülce Başer, Nilay Özer, Seyyidhan Kömürcü

3. GÜN: 9 Aralık Cumartesi

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10:30-12:00 1. Oturum: Şiirde Çoğulculuk: Kimlikler ve Aidiyet

Konuşmacılar: Ahmet Telli, Abdo Wazen, Seyyidhan Kömürcü, Orhan Alkaya

Moderatör: Orhan Alkaya

13:00-14:30 2. Oturum: Cumhuriyetin 100 Yıllık Şiiri

Konuşmacılar: Ataol Behramoğlu, Nilay Özer, Mehmet Özkan Şüküran, Baki Ayhan T.

Moderatör: Nilay Özer

14:45-16:00 3. Oturum: 2000 Sonrası Şiir, Fanzin, Yapay Zeka, Şiirin Geleceği

Konuşmacılar: Hayriye Ünal, Deniz Durukan, Hemant Divate (Hindistan), Ömer Erdem

Moderatör: Hayriye Ünal

16:15-17:15 Şair Söyleşileri

Milo de Angelis (İtalya), Pelin Özer

17:30-19:00 Şiir Okumaları

Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, Milo de Angelis (İtalya), Deniz Durukan, Abdo Wazen (Lübnan), Phoebe Giannisi, Vural Bahadır Bayrıl, Gonca Özmen, Baki Ayhan T., Orhan Alkaya, Ömer Erdem, Gökçenur Ç.

4. GÜN: 10 Aralık Pazar

13:00-14:30 1. Oturum: Şiirde Feminist Dalga

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Konuşmacılar: Yolanda Castaño, Gonca Özmen, Betül Dünder, Nilay Özer

Moderatör: Betül Dünder

14:45-16:00 2. Oturum: Şiirde Yeni Olanaklar

Konuşmacılar: Tuğrul Tanyol, Baki Ayhan T., Phoebe Giannisi (Yunanistan), Ahmet Bozkurt

Moderatör: Baki Ayhan T.

16:15-17:15 Şair Söyleşileri

Murathan Mungan, Haydar Ergülen

17:45-18:00 Bildiri

Poesium İstanbul 2023 Sonuç Bildirisi Sunulması

18:00-19:30 Şiir Okumaları

20:30 Kapanış Konseri (Mehmet Güreli)