        İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 5 Eylül'de başlıyor

        İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 5 Eylül'de başlıyor

        Oda müziğinin samimiyeti, çeşitliliği ve zenginliğini merkeze alan özgün programıyla dünyanın dört bir yanından sanatçıları İstanbul'da buluşturmaya hazırlanan 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 5–18 Eylül 2025 tarihleri arasında "Nota Nota Dostluk" sloganıyla Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek...

        Giriş: 30.08.2025 - 00:35 Güncelleme: 30.08.2025 - 00:35
        Oda Müziği Festivali 5 Eylül'de başlıyor
        Bu yıl 5. yaşını kutlayan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali için geri sayım başladı! 5–18 Eylül 2025 tarihleri arasında “Nota Nota Dostluk” sloganıyla Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen festival, çoğu ilk kez ülkemize gelen iki Grammy ve Emmy ödüllü The King’s Singers, Saxback Ensemble, Stockholm Syndrome Ensemble gibi efsanevi oda müziği gruplarını ve yıldız isimleri ağırlayacak. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, tahta ve bakır nefesli çalgılardan oluşan Saxback Ensemble’ın konseriyle 5 Eylül’de başlayacak.

        Saxback Ensemble
        Saxback Ensemble

        Trompicavalas Amor adlı programlarıyla tenor Pablo García-López, barok viyolonselci Josetxu Obregón ve klavsenci Ignacio Prego’dan oluşan barok trio’yu ve hem yaratıcı sahne dilleri hem de sıra dışı repertuarlarıyla öne çıkan Stockholm Syndrome Ensemble ile jonglör Jay Gilligan’ı da ağırlayacak olan festival, 5.yılına özel iki önemli buluşmaya da ev sahipliği yapacak. Ülkemizin önemli sanatçılarından, uluslararası başarılarıyla tanınan kemancı Veriko Tchumburidze, çellist Nil Kocamangil ve viyolacı Orhan Çelebi; festivalin özel konserinde dünyanın önde gelen kemancılarından Andrey Baranov, oda müziğinin aranan isimlerinden viyolacı Nora Romanoff-Schwarzberg ve efsanevi çellist Gary Hoffman ile aynı sahnede buluşacak. Dünyaca ünlü iki kontrbas sanatçısı Rick Stotijn ve Burak Marlalı ile usta piyanist Zsuzsa Balint ise, festival kapsamında bir araya gelerek müzikseverlere alışılagelmişin dışında bir program sunacak.

        Rick Stotijn
        Rick Stotijn
        Festival, beşinci yıla özel hazırlanan bu seçkin programın kapanış konserinde ise iki Grammy ve Emmy ödülü sahibi, acapella müziğin dünyadaki en ünlü temsilcilerinden The King’s Singers’ı Türkiye’de ilk kez ağırlayacak.

        The King’s Singers
        The King's Singers

        USTA MÜZİSYENLERLE SÖYLEŞİLER

        Dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarının sevdikleri müzikleri öğrenmek ve onlarla bu müzikler üzerine sohbet etmek amacıyla düzenlenen OFF-THE-RECORD söyleşilerine 5 Eylül’de Saxback Ensemble; 11 Eylül’de Andrey Baranov, Veriko Tchumburidze, Nora Schwarzberg, Orhan Çelebi ve Gary Hoffman; 16 Eylül’de ise Burak Marlalı ve Rick Stotijn konuk olacak. OFF-THE-RECORD söyleşileri, sanatçıların klasik müzik dışındaki çalma listeleri üzerinden farklı müzik tarzlarına bakışlarını ve bunun sanatsal kişiliklerine yansımasını keşfetmeyi hedefliyor.

        Stockholm Syndrome Ensemble
        Stockholm Syndrome Ensemble

        “İlham Veren Buluşmalar” adlı söyleşi serisi ise, konservatuvar öğrencilerine ve hocalarına, klasik müzik yolculuklarına dair merak ettikleri teknik soruları, eğitim ve kariyer üzerine düşüncelerini, festivalin masterclass programlarında eğitmenlik yapan usta sanatçılarla birebir paylaşma fırsatı sunuyor. “İlham Veren Buluşmalar”da dünyaca ünlü usta keman sanatçısı ve eğitmen Dora Schwarzberg 6 Eylül’de; efsanevi çellist GaryHoffman 9 Eylül’de; Berlin Sanat Üniversitesi eğitmeni, Leipzig Gewandhaus Orkestrası solo kontrbasçısı Burak Marlalı ve Robert Schumann Hochschule Düsseldorf eğitmeni tanınmış kontrbas sanatçısı Rick Stotijn ise 17 Eylül’de İstanbullularla buluşacak.

        MASTERCLASS PROGRAMLARI

        İlk yıldan bu yana daima gençleri merkezine alan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında düzenlenen masterclass’larda, dünyaca ünlü müzisyenler ücretsiz olarak konservatuvar öğrencileriyle bir araya gelmeyi bu yıl da sürdürecek. Prof. Dora Schwarzberg keman masterclass’ı; Prof. Burak Marlalı ve Prof. Rick Stotijn kontrbas masterclass’ı, Queen Elisabeth Music Chapel (Belçika) ve Curtis Institute of Music (ABD) gibi seçkin kurumlarda eğitmenlik yapan Prof. Gary Hoffman ise viyolonsel masterclass’ını gerçekleştirecek. Masterclass programları, yarının yıldızlarını Süreyya Operası’nın müthiş atmosferindesanatseverlerle buluşma imkânı sunan kapanış konserleriyle sona erecek. Her yıl onlarca farklı ülkeden yüzlerce kişinin başvurduğu masterclass programları, dünyada nadir, Türkiye’de ise bir ilk olarak hem başvurunun hem de katılımın ücretsiz olmasıyla dikkat çekiyor.

        İBB Kültür tarafından düzenlenen 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin biletleri Biletix'ten ücretsiz konser, söyleşi ve atölyelerin biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir...

        FESTİVAL KONSERLERİ

        5 Eylül Cuma 20.00 Açılış Konseri: Saxback Ensemble

        7 Eylül Pazar 20.00 Trompicavalas Amor

        11 Eylül Perşembe 20.00 Festival Buluşması: Baranov & Tchumburidze & Schwarzberg & Çelebi &

        Kocamangil & Hoffman

        14 Eylül Pazar 20.00 Stockholm Syndrome Ensemble & Jay Gilligan (jonglör)

        16 Eylül Salı 20.00 Stotijn & Marlalı & Balint

        18 Eylül Perşembe 20.00 Kapanış Konseri: The King’s Singers

        OFF THE RECORD SÖYLEŞİLERİ (Moderatör: Feyzi Erçin)

        5 Eylül Cuma 18.00 Saxback Ensemble

        11 Eylül Perşembe 18.30 Andrey Baranov, Veriko Tchumburidze, Nora Schwarzberg, Orhan

        Çelebi, Gary Hoffman

        16 Eylül Salı 18.30 Burak Marlalı ve Rick Stotijn

        İLHAM VEREN BULUŞMALAR SÖYLEŞİ SERİSİ

        6 Eylül Cumartesi 18.00 Prof. Dora Schwarzberg

        9 Eylül Salı 16.00 Prof. Gary Hoffman

        17 Eylül Çarşamba 17.30 Prof. Rick Stotijn ve Prof. Burak Marlalı

        MASTERCLASS PROGRAMLARI

        5-8 Eylül Keman Masterclass’ı: Prof. DoraSchwarzberg

        9-12 Eylül Viyolonsel Masterclass’ı: Prof. Gary Hoffman

        15-18 Eylül Kontrbas Masterclass’ı: Prof. Rick Stotijn ve Prof. Burak Marlalı

        8 Eylül Pazartesi 15.00 Keman Masterclass’ı Kapanış Konseri

        12 Eylül Cuma 12.30 Viyolonsel Masterclass’ı Kapanış Konseri

        18 Eylül Perşembe 15.00 Kontrbas Masterclass’ı Kapanış Konseri

        #İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali
        #İBB Kültür
        #Kadıköy Süreyya Operası
        #festival
        #konser
