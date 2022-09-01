İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu!

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İstanbul’da etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece’de caddeleri ve pazarı su bastı. İHA'nın haberine göre, pazarın içinde bulunan yolda çökme yaşandı. Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Fotoğraf: DHA PAZARI SU BASTI Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: İHA Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli bir çocuk ve kadınlar zor anlar yaşadı. Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir pazarı su bastı. Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Pazarın içinde bulunan yolda da çökme meydana geldi. BEYLİKDÜZÜ'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Beylikdüzü’nde bugün aniden bastıran kısa süreli yağışın ardından Ambarlı Liman Yolu’nu ve Kavaklı Mahallesi ve Yakuplu'da yollar göle döndü. Trafikte aksamlar yaşanırken, su basan yol havadan da görüntülendi.

Saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü’nde de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağışın ardından Kavaklı Mahallesi’nde bir kavşağı, Yakuplu Mahallesi’nde bir alt geçidi ve Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı. Baskınlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Liman yolunda binek araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan anlar drone ile havadan da görüntülendi.

Fotoğraf: İHA ARAÇLAR MAHSUR KALDI DHA'nın haberine göre de, İstanbul'da etkili olan yağışla Bağcılar'da çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı. İstanbul'un Avrupa yakasında öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte Bağcılar Bağlar'da yollar su altında kaldı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı. ÇÖKEN YOLA KAMYONET DÜŞTÜ Beylikdüzü'nde ayrıca, İSKİ'nin çalışma yaptığı yolun çökmesi sonucu bir kamyonet içine düştü. Olay, saat 12.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Bayraklı Caddesi yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yasin Türkoğlu idaresindeki 34 RYS 30 mobilya taşıyan kamyonet, İSKİ'nin çalışma yaptığı yolun çökmesi sonucu içine düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Çukura düşen kamyonet, olay yerine çağrılan kepçe yardımı ile çıkarıldı. Kamyonette hasar oluşurken, yolun büyük bir kısmında çökme meydana geldi.

Yaşadığı kazayı anlatan Yasin Türkoğlu, "Biz, montaj yapmak için müşterimize geliyorduk. Yol dümdüzdü. Bir anda ön teker komple düştü. Mıcırın sadece üzerini kapatmışlar. Altında herhangi bir şey yok. Kanalizasyonun yuvarlak taşları ile kapatılmamış. Biz altının dolu olacağını düşündük. Polis tutanağı tutuldu. Bu konu hakkında şikayetçi olacağım" dedi. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir