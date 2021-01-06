İstanbul'u Satıyorum yayınlanacak

Ortaoyuncuların ilk kez 1987'de sahnelenen "İstanbul'u Satıyorum" adlı oyunu tiyatronun YouTube kanalında tiyatro severlerle buluşuyor. Oyunda; Ferhan Şensoy, Erol Günaydın, Rasim Öztekin, Baykal Kent ve 'Mimar Sinan' rolünde Münir Özkul yer alıyor.

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