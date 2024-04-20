Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik İstanbul trafik son durum: İstanbul'da sağanak trafiği vurdu! İşte o güzergâhlar

        İstanbul'da sağanak trafiği vurdu! İşte o güzergâhlar...

        İstanbul'da, kuvvetli yağış trafikte aksamalara neden olurken Büyükçekmece'de yolda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. İşte kent genelinde trafikte aksama yaşanan güzergâhlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 14:00 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da sağanak trafiği vurdu! İşte o güzergâhlar...
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul genelinde geceden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle kara ulaşımında olumsuzluklar meydana geldi.

        D-100'E SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU

        AA'da yer alan habere göre kuvvetli yağış, D-100 kara yolu Güzelşehir mevkii Kumburgaz istikametinde su birikintileri oluşturdu.

        SÜRÜCÜLER MANEVRA YAPIYOR

        Bu bölgede araçlarıyla seyreden sürücüler, su birikintisini son anda fark edip yolda manevra yapmak zorunda kaldı. Bu sırada arkadan gelen araç sürücüleri ani fren yaparak, olası trafik kazalarının önüne geçti.

        ALT GEÇİDİ SU BASTI

        Güzelşehir'de, araçların sıklıkla kullandığı alt geçidi su bastı. Bazı sürücüler su birikintisine rağmen buradan geçmeye devam etti.

        REKLAM

        ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK VAR

        İBB Cep Trafik Uygulamasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 13.40 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.

        YOĞUNLUK YAŞANAN GÜZERGÂHLAR

        Avrupa ve Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu, TEM otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün giriş ve çıkış güzergahları, sahil yolları ile ana arterlerin bazı bölümlerinde araçlar güçlükle ilerledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul trafik
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Habertürk Anasayfa