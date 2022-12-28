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Haberler Sağlık

İstanbul Tıp Fakültesi uzaktan muayene sistemi başlattı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eczacıbaşı Evital platformu arasında uzaktan sağlık hizmeti sunulmasıyla ilgili protokol imzalandı

Giriş: 28.12.2022 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Tıp Fakültesi uzaktan muayene sistemi başlattı
İstanbul Tıp Fakültesinde hasta muayenelerinde yeni dönem
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AA

Dekanlık binasında düzenlenen imza töreninde konuşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, uzaktan sağlık hizmetlerinin hastaların, hastaneye gelmeden hekim ile hastayı dijital platformda bir araya getiren önemli bir sağlık hizmeti sunumu olduğunu söyledi.

Bugünkü teknoloji ile uzaktan sağlık hizmetlerinin önemli bir yere geldiğini anlatan Tükek, "İstanbul Tıp Fakültesinin kıymetli hekimleri ile hastaları buluşturarak büyük bir ihtiyaca çözüm sağlanması amaçlanmaktadır. Eczacıbaşı Evital ile ortak yapacağımız bu projede daha çok hastaya hizmet vermeyi, hastanelerde oluşan kalabalığı bir nebze olsa azaltmayı ve randevu alamayan hastalara ek bir imkan sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemin önemli bir parçası olacağını düşündüğümüz dijital uzaktan sağlık hizmetleri sunumunun, İstanbul Tıp Fakültesi gibi alanında önemli bir sağlık akademisinin devreye girmesiyle hız kazanacağını ve yaygınlaşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Tufan Tükek ile Dr. Emin Fadıllıoğlu tarafından projeyle ilgili protokol imzalandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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