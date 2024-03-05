İstanbul TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü

İstanbul'un Pendik ilçesi TEM Otoyolu'nda bir otomobilin otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde ölenlerin aynı aileden olduğu, isimlerinin Şükrü Okur, Muhammet Alihan Okur, Ecrin Okur, Melek Okur ile Fatma Gürsoy olduğu tespit edildi.

Yaralanan sürücü Soner K. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası kapanan yol, aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.