'İstanbul Süper Lig'i!

İstanbulspor'un Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanmasıyla birlikte bu sezon Süper Lig'e yükselen üç takımdan ikisi İstanbul ekipleri oldu. Ümraniyespor'un ardından İstanbulspor'un da Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte gelecek yıl Süper Lig'de mücadele edecek İstanbul ekibinin sayısı da 8'e yükseldi.

Hali hazırda Başakşehir, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın mücadele ettiği Süper Lig, Ümraniyespor ve İstanbulspor'un da 19 ekibin 8'inin İstanbul'dan olmasıyla birlikte 'İstanbul Süper Ligi'ne dönüştü.

1963-64'TEN BU YANA BİR İLK!

Türk futbolunda 1963-1964 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig'de 8 İstanbul takımı birden yer alacak. Söz konusu sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Feriköy, Beykoz, Beyoğlu ve Kasımpaşa mücadele etmişti.

36 MAÇIN 25'İ İSTANBUL'DA

Böylece her bir İstanbul takımı, yeni sezonda yapacağı 36 maçın 25'i için şehir değiştirmeyecek.

Takımlar, 18 iç saha maçının yanı sıra 7 deplasman karşılaşmasını İstanbul'da oynayacak. Sadece 11 maç için şehir dışına çıkacak İstanbul temsilcileri, yeni sezonda şehir dışında başkent Ankara, Trabzon, Konya, Alanya, Antalya, Adana, Sivas, Hatay, Kayseri, Gaziantep ve Giresun'a gidecek.