İstanbul Sultanbeyli'de feci kaza: 2 ölü, 4yaralı
İstanbul Sultanbeyli'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.
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İstanbul'da sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
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Atatürk Caddesi'nde Sultanbeyli istikametine giden Nadir Akıntı yönetimindeki kamyon, karşı yönden gelen Tekin Çoban yönetimindeki otomobille çarpıştı.
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Kazada otomobil sürücüsü Tekin Çoban araç içerisinde sıkışırken, kamyon şoförü ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Çoban’ı kurtarmak için çalışma başlattı.
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Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Çoban'nın, hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü ve diğer yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Kaza nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.