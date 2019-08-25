İstanbul Sözleşmesi sosyal medyanın gündeminde

Türkiye, Kırıkkale'de kızının önünde eski kocası Fedai Varan tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un ardından kadın cinayetlerine karşı ne yapılması gerektiğini tartışıyor. 2011 yılında kabul edilen ve "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin uygulanması için sosyal medyada #İstanbulSözleşmesiYaşatır etiketiyle çağrı yapılıyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için 'İstanbul Sözleşmesi' ismiyle anılan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzalandı, bu nedenle İstanbul Sözleşmesi olarak da anılıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan sözleşmede kadına yönelik şiddet tanımı her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddeti içeriyor. Sözleşmede aile içi şiddet de "Mağdurla aynı ikametgahı paylaşmakta olsun veya olmasın veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın, aile içinde veya aile biriminde veya mevcut veya daha önceki eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında" şeklinde tanımlanıyor. Namus kavramının cinayetlere gerekçe gösterilmesine ve zorla evliliklere karşı tedbir öngören sözleşmede mağdurlara ücretsiz hukuki ve adli yardım imkanı da getiriyor.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Sözleşmenin aile yapısını bozduğunu öne sürerek karşı çıkanlara ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer, Twitter'dan yanıt verdi. Sözüer, "TÜİK’e göre 37 Milyon insanın evli olduğu Türkiyede İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasadan sonra ne evlilikler azaldı ne boşanmalar arttı. Boşanmaların çoğunun nedeni aile içi şiddet ve ekonomik sorunlar. Şiddet mağdurları ise kadınlar ve çocuklar. Bunu önlemek devletin temel görevi" dedi.

SİYASİLERDEN DESTEK

Twitter'daki #İstanbulSözleşmesi ve #İstanbulSözleşmesiYaşatır çağrılarına STK'lar ve kadın derneklerinin yanı sıra siyasilerden de destek geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstanbul Sözleşmesi kadınlarımıza yönelik şiddetin önlenmesini ve faillerin cezalandırılmasını güvence altına almıştır. İktidar, bizzat imzaladığı bu sözleşmenin hükümlerini derhal uygulamaya geçirmeli, kadınlarımızın mağduriyetine son verecek adımları oyalanmadan atmalıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "İstanbul Sözleşmesi’nin amacı kadına yönelik ve ev içi şiddeti önlemektir. Sözleşme kadına kadın olduğu için ayrımcılık yapılmasını engeller, kadın, erkek, çocul, engelli, mülteci, LGBTİ+ bütün bireyleri ev içinde yaşanan şiddetten korur" diye yazdı.