23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut cinayeti iddianamesini hazırladı. Katil koca Fedai Varan hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan iddianame hazırlandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:
"18/08/2019 tarihinde, Emine BULUT (38),yanında kızı Fatma Bilge VARAN olduğu halde, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai VARAN (43) ile Kırıkkale ilimiz, Hüseyin Kahya Mahallesi, 599. Sokak girişinde karşılaştıkları, aralarında çıkan tartışma sonucu, Fedai VARAN'ın, eski eşi Emine BULUT’u boğaz, sol kol, göğüs kısmından bıçakla yaraladığı, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Emine BULUT'un burada yaşamını yitirdiği, Olayın faili olan Fedai VARAN' ın, olaydan kısa bir süre sonra, Kırıkkale ili, Bahşili köprüsü altında yakalandığı, Şüpheli Fedai VARAN, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 18/08/2019 tarihinde tutuklanma talebi ile Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, aynı gün Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği'nin, 2019/401 sorgu numarası ile tutuklanmış ve Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakli sağlanmıştır. Halen Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır.
GÖRÜNTÜLERE YASAK
Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verilmiştir.
Olayla ilgili, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiştir."
DİDEM ARSLAN YILMAZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kırıkkale'de Emine Bulut çocuğunun gözleri önünde öldürüldü. Habertürk spikeri Didem Arslan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı. Yılmaz "31 gün içinde 31 kadın, 31 can, 31 anne, 31 kardeş hayatını kaybetti. Lütfen yeter artık" dedi.
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