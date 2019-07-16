Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, İstanbul konserlerinde, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada aldığı derecelerle dikkat çeken Türk piyanist Gökhan Aybulus'a eşlik ediyor. Yurt dışında Moskova Devlet Senfoni Orkestrası, Samara Filarmoni Orkestrası ve Ukrayna Ulusal Filarmoni Orkestrası ile solist olarak konser veren Aybulus, 21 - 22 Temmuz'da İstanbul'da müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın İstanbul konserlerinin repertuvarında bu yıl Wagner, Beethoven, Çaykovski, Rahmaninof, Prokofiev ve Weber‘in eserlerine ek olarak Türk besteci Füsun Köksal'ın 'Silent Echoes II' eseri de bulunuyor. Bujor Hoinic ve Johannes Schild gibi birçok ünlü sanatçı ile kompozisyon ve müzik teorisi çalışma fırsatı elde eden ve Almanya, İspanya, İngiltere ve Amerika'da gerçekleşen birçok uluslararası festivallerde yer alan Köksal, bu sene Türkiye Gençlik ve Filarmoni Orkestrası ile hem İstanbul'da hem de Avrupa'da dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.