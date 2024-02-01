Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti, 500'ün üzerinde uçuş iptal edildi!

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Finlandiya'da binlerce işçiyi bünyesinde barındıran işçi sendikaları, dün üç günlük grev başlattı.

Yüz binlerce kişinin greve gitmesi nedeniyle bu hafta Finlandiya'da anaokulları, mağazalar, toplu taşıma ve hava trafiğinin durma noktasına gelebileceği düşünülüyor.

Çarşamba günü başlayan ve cuma gününe kadar devam etmesi beklenen iş bırakma eylemi, hükümetin önerdiği istihdam değişiklikleri ve sosyal güvenlik kesintilerini protesto etmek amacıyla yapılıyor.

Resmi verilere göre, grevdeki işçiler Finlandiya'da çalışan kişilerin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.

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300 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Fabrikalar, posta hizmetleri, anaokulları, oteller ve restoranlar için de planlanan üç günlük eyleme 300 bin kadar kişinin katılması bekleniyor ve ülke genelinde ciddi problemlerin yaşanabileceği düşünülüyor.

Cuma günü tren, tramvay ve metro seferlerinin durması ve otobüslerin de ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor. Finnair, yaklaşık 550 uçuşu iptal edeceğini açıkladı.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.