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        Haberler Dünya Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti, 500'ün üzerinde uçuş iptal edildi!

        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti, 500'ün üzerinde uçuş iptal edildi!

        Finlandiya'da yaklaşık 300 bin işçi dün üç günlük iş bırakma eylemi başlattı. İşçi sendikaları, hükümetin planladığı işgücü piyasası mevzuatı ve sosyal güvenlik kesintilerine ilişkin yasa değişikliğini protesto etmek için bir araya geldi. Grev sebebiyle bu hafta Finlandiya'da anaokulları, mağazalar, toplu taşıma ve hava trafiğinin durma noktasına gelebileceği düşünülüyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 01.02.2024 - 09:13 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:13
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        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
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        Finlandiya'da binlerce işçiyi bünyesinde barındıran işçi sendikaları, dün üç günlük grev başlattı.

        Yüz binlerce kişinin greve gitmesi nedeniyle bu hafta Finlandiya'da anaokulları, mağazalar, toplu taşıma ve hava trafiğinin durma noktasına gelebileceği düşünülüyor.

        Çarşamba günü başlayan ve cuma gününe kadar devam etmesi beklenen iş bırakma eylemi, hükümetin önerdiği istihdam değişiklikleri ve sosyal güvenlik kesintilerini protesto etmek amacıyla yapılıyor.

        Resmi verilere göre, grevdeki işçiler Finlandiya'da çalışan kişilerin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.

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        300 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

        Fabrikalar, posta hizmetleri, anaokulları, oteller ve restoranlar için de planlanan üç günlük eyleme 300 bin kadar kişinin katılması bekleniyor ve ülke genelinde ciddi problemlerin yaşanabileceği düşünülüyor.

        Cuma günü tren, tramvay ve metro seferlerinin durması ve otobüslerin de ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor. Finnair, yaklaşık 550 uçuşu iptal edeceğini açıkladı.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #finlandiya
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