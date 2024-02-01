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        Haberler Gündem Hava Durumu ISINIYORUZ| Son dakika hava durumu: Yağış yok, sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı - Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. İç bölgelerde pus ve sis etkili olurken, Doğu Anadolu için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 07:29 Güncelleme: 01.02.2024 - 07:54
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        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
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        Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 10°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Güneşli 13°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Güneşli 10°

        Bursa

        Güneşli

        Adana

        Kısmen Güneşli 17°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 10°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        #hava durumu
        #son dakika haberleri
        #meteoroloji
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