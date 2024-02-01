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Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Kısmen Güneşli 10° Ankara Güneşli 7° İzmir Güneşli 13° Antalya Güneşli 17° Trabzon Güneşli 10° Bursa Güneşli 8° Adana Kısmen Güneşli 17° Diyarbakır Güneşli 9° Gaziantep Kısmen Güneşli 10° Ağrı Parçalı bulutlu 0°

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.