100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik

Margarita Flores her sabah erken kalkıyor. Kahvaltı ediyor ve yürüyüşe çıkıyor.

Daha fazlasını yapmak istediğini söylüyor. Mesela spor salonuna gitmek gibi.

Ancak 107 yaşında, bacakları daha fazlasına izin vermiyor.

"Belki daha çok yürüyüşe çıkarsam bacaklarım da buna alışır" diye şaka yapıyor. Şili'nin başkenti Santiago'daki evinden, bizimle telefon görüşmesi yapıyor.

Margarita, uzmanların 100 yaşı geçen sağlıklı kişilerde gözlemlediği ortak noktalar için iyi bir örnek: Zindelik, sıkıntıların üstesinden gelme gücü, iletişim kurma arzusu, bunlardan bazıları.

"Bu yaşta bile, birçok şey yapmak istiyorum" diyor.

Onunla sohbet ederken, müthiş bir zihin açıklığıyla, akıcı şekilde konuşması ilgimi çekiyor. Arkadaşları ve bir kızı da onunla her gün birlikteler.

Flores family Margarita Flores: 'Bana dinlenmemi söylüyorlar, ben dinlenmeyi sevmiyorum. Aklımı meşgul etmeyi seviyorum'

Son çalışmalarından birinde, uzun yaşayanların bazı ortak özelliklerini sekiz kategoride topladı.

Elbette genetik etkenler ve yaşam tarzı büyük önem taşıyor ancak uzmanlar bazı psikolojik faktörlerin de uzun yaşamaya etki ettiğini düşünüyor.

Birleşmiş Milletler (BM), 100 yaşını geçen kişilerin sayısında ciddi bir artış gözlemliyor. 1990'da 100 yaş üstünde yalnızca 92 bin kişi vardı, 2021'de bu sayı 621 bini buldu.

Getty Images 100 yaşını geçenler genellikle yakın arkadaşlar edinmeye eğilimli ve zihinlerini birçok aktiviteyle meşgul tutuyorlar.

"Onlarla konuştuğunuzda, 100 yaşını devirdiklerini asla tahmin etmezsiniz. Genel olarak çok daha genç birinin kişiliğini sergiliyorlar."

Araştırmacı Maria Dolores Merino, "Görüşme yaptığımız 100 yaşını geçen kişiler, hayata devam etmek için net bir arzuya sahipti" diyor:

100 yaşını geçenlerde görülen en karakteristik özelliklerden biri, zindelik. Canlı ve enerjik hissetmeye yönelik istek, önemli bir psikolojik etken.

"Bu kişilerin çoğunluğu, yaşamaktan keyif aldıklarını söylüyor. Bu muhteşem bir şey."

ABD'deki Boston kentinde, 100 yaşın üzerindekileri inceleyen bir projenin yürütücüsü Stacy Andersen'in gözlemi de bu yönde:

Her gün merdiven inip çıkmak, kart oyunları oynamak, Sudoku çözmek gibi fiziksel ya da düşünsel aktiviteleri günlük rutinlerinde devam ettiriyorlar.

Merino'nun araştırmasında yer alan kişiler arasında, 98 yaşına kadar çalışmaya bir şekilde devam edenler de var.

Getty Images Aile ve arkadaşlarla yakın ilişki, uzun yaşamın sırlarından birisi olabilir.

2. Etkileşim isteği

Çalışmalar, 100 yaşını geçen kişilerin genellikle sosyalleşmeye istekli olduğunu ortaya koyuyor.

Maria Dolores Merino, "Aileleri ya da arkadaşlarıyla yakın ilişkilere sahip oluyorlar. Ellerinden geldiğince başkalarına yardımcı oluyorlar ve sevildiklerini hissediyorlar, ki bu çok önemli" diyor.

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Andersen de yaptığı çalışmada, 100 yaş üstündekilerin "dışa dönük" ve yeni insanlarla tanışmaya açık olduğunu gözlemlemiş:

"Maalesef 100 yaşında olmanın bir olumsuz özelliği, birçok tanıdığınızın artık dünyada olmaması. Yeni insanlarla tanışmaya açık olmak bu nedenle oldukça kritik."

Margarita Flores, arkadaşlara sahip olmanın "çok önemli" olduğunu söylüyor ve ekliyor:

"Sadece bu şekilde yalnız hissetmiyorum."