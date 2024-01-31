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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ramazan Pişkin, çay ocağında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - En son haberler

        Ramazan Pişkin, çay ocağında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

        Diyarbakır'da "Ramazan hoca" olarak tanınan ve çok sevilen Ramazan Pişkin, Fatih'deki çay ocağında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaparken. Polis şüphelinin peşine düştü. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 31.01.2024 - 19:53 Güncelleme: 31.01.2024 - 20:05
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        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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        Olay, saat 14.00’da Fatih Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre

        Diyarbakır'da Ulu Camii’ndeki konuşmalarıyla sembol isim haline gelen ve "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, bugün işlettiği çay ocağında bıçaklı saldırıya uğradı.

        TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

        İddialara göre , tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Ramazan Pişkin, göğsünden yaralandı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Pişkin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        POLİS ÖNEMİL İZ BULDU

        Olayın ardından harekete gecen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görgü tanıklarından da yola çıkarak çalışma yapan polis ekipleri katillin kimliğiyle ilgili önemli bilgiler elde etti. Çalışmaların yapıldığı ve katil zanlının yakalanmasının an meselesi olduğu belirtildi.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Ramazan Pişkin’in öldürülmesi olayı üzerine sosyal medyada da gündem oldu. Birçok iddialar üzerine İstanbul Valiliği olayla ilgili basın açıklaması geçti. Valilik açıklamasında “Ramazan Pişkin, 31.01.2024 günü saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden üç bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. “ denilerek ifadelere yer verdi.

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        #Ramazan Pişkin
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