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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Lorenz Assignon transferini bitirdi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Lorenz Assignon transferini bitirdi!

        Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrasında sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray yeni yıldızına kavuşuyor. Rennes ile Lorenz Assignon için anlaşan sarı-kırmızılılar, futbolcuyu da bugün İstanbul'a getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:48
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        • 1

          Sacha Boey'un Bayern Münih'e rekor transferinden sonra sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray, UEFA'ya liste verilmeden önce yeni yıldızına kavuşuyor.

        • 2

          Fransa'da yayın yapan FootMercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Lorenz Assignon'un transferi konusunda Ligue 1 ekibiyle el sıkıştı.

        • 3

          Sağ bekte Stephan'ın üçüncü tercihi haline gelen 23 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle satın almak için görüşmeler yürüten Galatasaray, Rennes ile kiralık anlaşma sağladı.

        • 4

          Fransa'da çıkan haberlere göre Assignon için Rennes'le yapılan anlaşmada satın alma maddesi bulunmuyor.

        • 5

          Premier Lig'den Burnley'nin de istediği Fransız savunmacının tercihi ise Galatasaray'dan yana oldu.

        • 6

          Sacha Boey'un sarı-kırmızılı kulüpteki gelişiminin de etkisiyle Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen Assignon, Rennes'in kararını da değiştirdi.

        • 7

          Sarı-kırmızılıların Paris'te bir özel jet tuttuğu ve Assignon'un bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

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          Sacha Boey gibi Rennes altyapısında yetişen Assigonon bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta boy gösterdi.

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