Galatasaray, Lorenz Assignon transferini bitirdi!
Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrasında sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray yeni yıldızına kavuşuyor. Rennes ile Lorenz Assignon için anlaşan sarı-kırmızılılar, futbolcuyu da bugün İstanbul'a getiriyor
- 1
Sacha Boey'un Bayern Münih'e rekor transferinden sonra sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray, UEFA'ya liste verilmeden önce yeni yıldızına kavuşuyor.
- 2
Fransa'da yayın yapan FootMercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Lorenz Assignon'un transferi konusunda Ligue 1 ekibiyle el sıkıştı.
- 3
Sağ bekte Stephan'ın üçüncü tercihi haline gelen 23 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle satın almak için görüşmeler yürüten Galatasaray, Rennes ile kiralık anlaşma sağladı.
-
- 4
Fransa'da çıkan haberlere göre Assignon için Rennes'le yapılan anlaşmada satın alma maddesi bulunmuyor.
- 5
Premier Lig'den Burnley'nin de istediği Fransız savunmacının tercihi ise Galatasaray'dan yana oldu.
- 6
Sacha Boey'un sarı-kırmızılı kulüpteki gelişiminin de etkisiyle Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen Assignon, Rennes'in kararını da değiştirdi.
-
- 7
Sarı-kırmızılıların Paris'te bir özel jet tuttuğu ve Assignon'un bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.
- 8
Sacha Boey gibi Rennes altyapısında yetişen Assigonon bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta boy gösterdi.