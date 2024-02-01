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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray GS Store, 2024 kreasyonunu yıldız futbolcularla tanıttı - Galatasaray Haberleri

        GS Store, 2024 kreasyonunu yıldız futbolcularla tanıttı

        Galatasaray Kulübünün lisanslı ürünlerini satan GS Store'un 2024 yılı kreasyonu tanıtıldı. Galataport Terminal'de yapılan organizasyon kapsamında düzenlenen defilede yıldız futbolcular da podyuma çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 00:27 Güncelleme: 01.02.2024 - 00:27
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        • 1

          GS Store, bu yıl için hazırlanan ürünleri Galataport Terminal'de düzenlenen organizasyonla tanıttı. Etkinliğe sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımı teknik direktörü Okan Buruk, futbolcular, farklı branşlarda görev alan teknik ekipler ve sporcular ile davetliler katıldı.

        • 2

          "GS Store'un performansı yüzümüzü güldürüyor"

          Organizasyonda konuşan başkan Dursun Özbek, mağazacılıkta da yakaladıkları çıkışa değinerek, şu ifadeleri kullandı:

        • 3

          "Kulübümüz, Türkiye Bankalar Birliği anlaşması ve buna bağlı devam eden borç yapılanması sebebiyle kısıtlı koşullarda, tüm kulvarlarda rekabeti sürdürerek devam ediyor. Bu nedenle kulübümüz adına yaptığımız gelirler bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında GS Store ve bağlı bulunduğu Galatasaray Mağazacılık ve Perakende AŞ, son dönemde gösterdiği performansla yüzümüzü güldürüyor.

        • 4

          GS Store'da tüm zamanların en yüksek ciro rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. Haziran-Aralık 2023 döneminde 33,7 milyon avro satış gerçekleştirdik. Bu rakam, geçen yıla göre avro bazında yüzde 119 büyümeyi ifade ediyor. Bu artışın yanında ürün satış adedinde önceki yıla göre yüzde 103 oranında büyüme sağladık. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun yanında her zaman yanımızda olan büyük Galatasaray taraflarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde kulübümüz daha büyük başarılara imza atarken mağaza satış rekorlarının da kırılacağına yürekten inanıyorum."

        • 5

          Organizasyonda kapsamında düzenlenen defilede yıldız futbolcular podyumda boy gösterdi.

        • 6

          Ürünlerin tanıtıldığı defilede Mauro Icardi, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, podyumda yürüdü.

        • 7

          İşte defileden kareler...

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