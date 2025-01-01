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        Haberler Yaşam İstanbul-Şişli Kurtuluş'ta yeni yıla bardak fırlatarak girdiler

        İstanbul-Şişli Kurtuluş'ta yeni yıla bardak fırlatarak girdiler

        Şişli Kurtuluş'ta yeni yılı karşılayanlar, geleneklerini bozmayarak evlerinin balkonlarından sokaklara cam bardak ve nar attılar. Tencere ile tava çalarak coşku dolu anlar yaşadılar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 09:34 Güncelleme: 01.01.2025 - 09:39
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        İlginç gelenek! Camdan fırlattılar
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        Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde her yıl tekrarlanan yeni yıl kutlamaları bu sene de coşkuyla gerçekleşti.

        Vatandaşlar, evlerini süsledi ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde geleneksel ritüellerini yerine getirerek yeni yılı karşıladı.

        Evlerinin balkonlarına çıkan mahalle sakinleri, sokaklara cam bardak ve nar atarak eski yılın kötü enerjisini uzaklaştırmayı ve yeni yılın bereket getirmesini diledi.

        Bu sırada ellerine tencere ve tavalarını alan kişiler de ritim tuttu.

        "YENİ YILDAN HUZUR VE MUTLULUK BEKLİYORUM"

        Mahalle sakinlerinden Halil Boğaz, “Tüm Türkiye'nin yeni yılı kutlu olsun, sağlıklı mutlu bir sene olsun. Onlarda bir gelenek sanırım. Her sene cam, tabak, çanak ne varsa atıyorlar, atsınlar, herkes eğlencesine baksın. İsteyen atsın, isteyen atmasın. Burada kimse kimseye karışmaz zaten. Güzel bir semt. Atanları izlemek keyifli. Uğursuzluğun gittiğine inanan olabilir. Huzur bekliyorum, mutluluk bekliyorum, inşallah Türkiye daha güzel günleri görür" diye konuştu.

        Kurtuluş'ta büyüdüğünü belirten Cem Yılmaz, eski günlerin daha güzel olduğunu ifade ederek, “Yılbaşı bizim geleneğimiz değil ama saygı duyuyoruz" dedi ve herkesin yeni yılını kutladı.

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        #bardak fırlatma
        #Şişli
        #Kurtuluş
        #yeni yıl
        #haberler
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