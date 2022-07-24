İstanbul semalarında Starlink heyecanı

İstanbul semalarında sıralı şekilde görülen Starlink uyduları heyecana yol açtı.

Ülke genelinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimlerin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu belirtildi.

Bu görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.