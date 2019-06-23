23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararla 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sona erdi. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 54,03'ünü alarak İBB'nin yeni başkanı oldu.
Türkiye'nin gözünü çevirdiği İstanbul seçimlerinden önceki haftaya HDP seçmeninin tercihinin ne olacağı tartışması damga vurmuştu. 31 Mart seçimlerinde aday göstermeyen HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçmenlerine sandığa gitme çağrısı yapmış ve İmamoğlu lehinde tavır göstermişti.
23 Haziran seçimlerinde de HDP'nin bu stratejisi değişmemiş ancak seçimlere 3 gün kala İmralı'dan gelen ve HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapan mektubun Kürt seçmenin oy tercihinde değişiklik yapıp yapmayacağı tartışılmıştı.
KÜRT SEÇMENİN TERCİHİ NE OLDU?
2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Selahattin Demirtaş'a en yüksek oy çıkan İstanbul ilçeleri Esenyurt (%16.85),Sultanbeyli (%15.44),Arnavutköy (%13.40),Sancaktepe (%12.47) ve Bağcılar (%12) olmuştu.
Bu ilçelerden Sultanbeyli, Arnavutköy ve Bağcılar'da Binali Yıldırım daha fazla oy alan aday olurken, Ekrem İmamoğlu HDP seçmeninin yoğunlaştığı 5 ilçenin tamamında 31 Mart seçimlerine oranla oylarını arttırdı.
Esenyurt'ta 31 Mart'ta yüzde 82 olan katılım oranı, bu seçimde yüzde 80'e düşerken, İmamoğlu oylarını yüzde 4.6 arttırdı. Katılım oranının yüzde 84'ten yüzde 83'e düştüğü Sultanbeyli'de ise İmamoğlu'nun oylarında yüzde 3'lük bir artış gözlendi.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde katılım oranı yüzde 84'ten yüzde 82'ye düşerken, İmamoğlu oylarını 4 puan arttırmayı başardı. Katılım oranının hem 31 Mart'ta hem de 23 Haziran'da yüzde 85 dolaylarında kaldığı Sancaktepe'te ise Ekrem İmamoğlu'na verilen oylar yüzde 4 oranında artış gösterdi.
AK Parti'nin geleneksel olarak en çok oyu aldığı İstanbul ilçelerinden biri olan Bağcılar'dan da diğer 4 ilçeye benzer sonuçlar geldi. 31 Mart'taki yüzde 83'lük katılım oranının değişmediği ilçede Ekrem İmamoğlu oylarını yüzde 4.89 oranında arttırdı.
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