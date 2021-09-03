İstanbul Portföy'den spor medyası yatırımı

İstanbul Portföy yönettiği fonlar Pre-IPO GSYF ve Twozero Ventures GSYF ile iştiraki olan spor yatırım şirketi, Fransız futbol haber portalı Match en Direct ile Türk spor haberleri ve skor portalları Maçkolik ve Sahadan’ı satın almak üzere DAZN Group ile anlaşma imzaladığını duyurdu.
Satın alma, İstanbul Portföy bünyesindeki Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurucusu olduğu ve sadece spor ve dijital teknolojiler yatırımlarına odaklı Sporttz Spor Yatırımları A.Ş ve PreIPO Fonu tarafından gerçekleştirilecek.
Bu anlaşmayla girişim sermayesi alanındaki fırsatlar üzerindeki büyümesini hızlandırmayı planlayan İstanbul Portföy, girişim sermayesi fonları Twozero Ventures ve kurucusu olduğu girişim şirketi Sporttz Spor Yatırımları A.Ş spor, medya ve teknoloji alanlarında bir yatırım ağı oluşturmayı ve bu yatırımcılara yüksek getiri sağlamayı amaçlıyor.
İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, satın alma ile ilgili olarak, "Spor, medya, eğlence alanlarında dijitalleşme ve artan etkileşim ile bir devrim yaşanıyor ve kurucusu olduğumuz TwoZero Ventures ve Sporttz ile bu sektörlerde önemli bir oyuncu olarak kendimizi konumlandırmak istiyoruz. Türkiye’de alternatif yatırımların lideri olma yolunda ilerlerken, geleneksel spor sektörünün dijitale doğru dönüşeceğini ve bu alanda yapılan yatırımların da orta vadede son derece cazip kalmaya devam edeceğini ön görüyoruz" dedi.
DAZN Group Müşterilerden ve Kurumsal Strateji’den Sorumlu Başkan Yardımcısı James Goldwin ise, "İstanbul Portföy’ün yatırım ve desteğiyle bu markaların başarılarına yenilerini ekleyeceğine inanıyorum. DAZN Group olarak ise, kaynağımızı ve enerjimizi global spor platformlarına yönlendireceğiz ve bu stratejiye daha fazla odaklanacağız” diye konuştu.
Yapılan açıklamaya göre, aylık ortalama 7 milyar kez görüntülenen Maçkolik, aylık 6.2 milyon kullanıcıya sahip.
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