İstanbul Planlama Ajansı, Ocak ayı İstanbul Barometresini yayınladı.

İstanbul Barometresi Ocak 2025 Raporu, 3-11 Şubat 2025 tarihleri arasında 1.000 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı.

Sonuçlar da şöyle…

REKLAM advertisement1

* Katılımcıların yüzde 11,5’i rahatlıkla geçinip birikim yapabildiğini, yüzde 38,8’i geçinebildiğini fakat kenara para ayıramadığını, yüzde 26,7’si bazı ek harcamalardan kısarak ay sonunu getirdiğini, yüzde 23’ü ise geçinemediğini ve bazı ödeme ve ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti.

* Katılımcıların %31,5’i Ocak’ta borçlanmak durumunda kaldığını iletti. Katılımcıların yüzde 11,9’u ise ocak ayında borç verdiğini belirtti. Yatırım yapabilenlerin ise ilk tercihi %59,7 ile altın oldu.

* Kredi kartı kullananların yüzde 44,1’i aylık kredi kartı borcunun tamamını, Katılımcıların yüzde 32,5’i kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti.

* Ocak ayında spora düzenli olarak zaman ayıran İstanbulluların oranı %28,4 oldu. Tempolu yürüyüş (%21,1), fitness (%21,1) ve yoga/pilates (%12,7) en çok tercih edilen aktiviteler.