Türkiye İstatistik Kurumu ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2018'de 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünü İstanbul'un nüfusu oluşturdu.

İstanbul'un nüfusu 5 yılda 907 bin 257 kişi arttı. Bu dönemde nüfusu yüzde 6,4 artarak 15 milyon 67 bin 724 kişiye yükselen İstanbul, 204 ülkeden 131'ini geride bıraktı.

Belçika (11,5 milyon kişi),Yunanistan (11,1 milyon kişi),Avusturya (8,8 milyon kişi),İsviçre (8,5 milyon kişi) ve Bulgaristan (7 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul'un gerisinde kaldı.

UNFPA verilerine göre İstanbul'un geride bıraktığı ülkeler ve nüfusları şöyle:

Ülkeler* Nüfus (milyon kişi) Gine 13,1 Güney Sudan 12,9 Ruanda 12,5 Tunus 11,7 Belçika 11,5 Benin 11,5 Küba 11,5 Bolivya 11,2 Burundi 11,2 Yunanistan 11,1 Haiti 11,1 Dominik 10,9 Çekya 10,6 Portekiz 10,3 İsveç 10,0 Azerbaycan 9,9 Ürdün 9,9 Macaristan 9,7 Belarus 9,5 BAE 9,5 Honduras 9,4 Tacikistan 9,1 Avusturya 8,8 Sırbistan 8,8 İsrail 8,5 İsviçre 8,5 Papua Yeni Gine 8,4 Togo 8,0 Sierra Leone 7,7 Hong Kong 7,4 Bulgaristan 7,0 Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti 7,0 Paraguay 6,9 Libya 6,5 El Salvador 6,4 Nikaragua 6,3 Kırgızistan 6,1 Lübnan 6,1 Türkmenistan 5,9 Danimarka 5,8 Singapur 5,8 Finlandiya 5,5 Kongo 5,4 Norveç 5,4 Slovakya 5,4 Eritre 5,2 Filistin 5,1 Kosta Rika 5,0 Liberya 4,9 İrlanda 4,8 Umman 4,8 Orta Afrika Cumhuriyeti 4,7 Yeni Zelanda 4,7 Moritanya 4,5 Hırvatistan 4,2 Kuveyt 4,2 Panama 4,2 Moldova 4,0 Gürcistan 3,9 Portoriko 3,7 BosnaHersek 3,5 Uruguay 3,5 Mongolya 3,1 Arnavutluk 2,9 Ermenistan 2,9 Jamaika 2,9 Litvanya 2,9 Katar 2,7 Namibya 2,6 Botsvana 2,3 Lesoto 2,3 Gambiya 2,2 Gabon 2,1 Slovenya 2,1 Makedonya 2,1 Guine Bisav 1,9 Letonya 1,9 Bahreyn 1,6 Esvatini 1,4 Trinidad ve Tobago 1,4 Ekvator Ginesi 1,3 Estonya 1,3 Morityus 1,3 Timor-Leste 1,3 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1,2 Cibuti 1,0 Fiji 0,9 Reunion 0,9 Butan 0,8 Komor Adaları 0,8 Guyana 0,8 Cape Verde 0,6 Makao 0,6 Lüksemburg 0,6 Karadağ 0,6 Solomon Adaları 0,6 Surinam 0,6 Batı Sahra 0,6 Bahamalar 0,4 Belize 0,4 Brunei 0,4 Guadölup 0,4 Maldivler 0,4 Malta 0,4 Martinik 0,4 Barbados 0,3 Fransa Ginesi 0,3 Fransız Polonezyası 0,3 İzlanda 0,3 Yeni Kaledonya 0,3 Vanuatu 0,3 Kurasao 0,2 Guam 0,2 Saint Lucia 0,2 Samoa 0,2 Sao Tome ve Principe 0,2 Antigua ve Barbuda 0,1 Aruba 0,1 Dominik 0,1 Grenada 0,1 Kiribati 0,1 Mikronezya 0,1 Saint Kitts ve Nevis 0,1 Saint Vincent ve Grenadinler 0,1 Seyşeller 0,1 Tonga 0,1 Virgin Adaları 0,1

*Nüfusu 100 binin altında olan San Marino, Sint Maarten, Turks ve Caicos Adaları ve Tuvalu tabloda yer almamaktadır.